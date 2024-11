Rodri: "Hubo medios que aseguraron que Vinicius iba a ganar el Balón de Oro, por eso no tenía el optimismo de ganar"

Rodri Hernández ha sido el gran protagonista de los últimos meses después de ganar el Balón de Oro. El mediocentro español no se postulaba como el gran favorito, sino que lo era Vinicius Junior. Sin embargo, el Real Madrid cuando supo que el brasileño no se llevaría el galardón, decidió no acudir a una gala en la que Rodri acaparó todos los focos.

El centrocampista del Manchester City ha reconocido en El Hormiguero que no sabía quién sería el ganador hasta que no lo anunciaron: "hasta que no abrieron el sobre y dijeron mi nombre yo no sabía absolutamente nada. Tenía 500-600 mensajes sin responder por la lesión que todavía no había respondido y cuando gané el Balón de Oro el móvil ya estaba colapsado".

"A raíz de las votaciones hubo una corriente en la que se daba por hecho que Vinicius iba a ganar el Balón de Oro, hubo muchos medios que lo publicaron como si fuera una certeza. Yo fui a la gala, pero no tenía el optimismo de ganarlo. Cuando llegó el día me llegaron mensajes, informaciones, pero nada oficial. Cuando llegue a París ya hubo mucha gente felicitándome", ha reconocido.

"Mi padre me pidió unos días antes que me preparara un discurso por si acaso lo ganaba, pero yo estaba convencido de que no iba a pasar, por eso no lo preparé. Lo primero fue una alegría tremenda y luego fue un marrón porque no sabía qué decir", ha confesado la anécota en un tuno humorístico el mediocentro español.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la gala del Balón de Oro fue el discurso del jugador, un mensaje dirigido al fútbol español: "España ha tenido uno de las mejores generaciones del fútbol y que solo tuviésemos un Balón de Oro es algo curioso, por eso yo quería brindarles el galardón también a ellos".

Rodri saluda en plena gala del Balón de Oro. REUTERS

Durante la entrevista, Rodri también se atrevió a responder a la gran pregunta sobre quién es el mejor jugador del mundo. "No tengo ninguna duda de que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Cristiano se ha equiparado a Leo en muchas cosas, pero él (Messi) tiene un talento innato. Cuando juegas contra ellos notas la diferencia. Cristiano era letal en el área, pero Messi lo era en cualquier lado del campo. Mi sensación con Messi es que algo malo iba a pasar", confesó el jugador del Manchester City.

Actualmente Rodri se encuentra recuperándose de la rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna derecha que sufrió en septiembre. Una lesión que marca un antes y un después en la carrera de los futbolistas, pero en su caso la edad ha sido una ventaja. "Estoy mucho mejor de lo que me esperaba. Es diferente cuando te pasa según a qué edades, yo tengo 28 años y no estoy en el inicio de mi carrera, entonces me estoy recuperando muy bien".

Rodri Hernández se lesiona en el partido frente al Arsenal. REUTERS

La rotura de ligamentos está siendo una de las lesiones más habituales, pero también las más temidas por los jugadores, ya que en algunos casos puede acabar con sus carreras. La causa es, para Rodri, la exigencia del calendario: "Creo que sí jugamos muchos partidos. Yo habré jugado una media de 75 partidos cada temporada en los últimos años".

Rodri es la pieza angular del juego del Manchester City y de la Selección, su influencia en el juego es vital y su papel es indiscutible para sus dos entrenadores, Pep Guardiola y Luis de la Fuente. Entre las diferencias de ambos técnicos, el español reconoció que "Luis de la Fuente no habla tanto pero las suelta, no puedo poner ejemplos; mientras que Guardiola es más intenso. Te lleva a su despacho y te enseña movimientos en su pizarra y terminas asombrado", concluyó.