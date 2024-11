'El Hormiguero' reacciona a las palabras de David Broncano en 'La Revuelta': "Ha sido un malentendido sin importancia"

David Broncano ha logrado que, por fin, El Hormiguero hiciera una referencia directa a su competencia. El presentador acusó al programa presentado por Pablo Motos de impedir que el campeón del mundo en Moto GP, Jorge Martín, acudiese antes a La Revuelta que al formato de Antena 3. Graves palabras que tuvieron una respuesta oficial en redes sociales.

Ha sido en su cuenta oficial de X donde El Hormiguero ha querido aclarar lo sucedido. “Ha sido un malentendido sin mayor importancia. Dos semanas antes de la final, habíamos acordado contar en exclusiva con Jorge Martín en nuestro programa. Hoy, uno de sus representantes, ha cometido un error al cambiar la visita que tenían programada con otro piloto”, expresaba el formato.

“Tras lo sucedido, Dorna, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo, contactó con los representantes para resolver la situación”, concluía el anuncio. Lo cierto es que Pablo Motos ya había anunciado un día antes, durante la visita de Rodri el pasado miércoles 20 de noviembre, que el campeón mundial de Moto GP iba a acudir de invitado, un día antes de que Broncano grabase el presunto capítulo al que debía ir también el piloto.

Broncano llegó a decir en La Revuelta que el piloto de motociclismo estaba “aquí abajo [del teatro donde se graba el formato], en el camerino” y que sólo fue media hora antes de empezar la grabación cuando se le comunicaba al formato que la entrevista no podía producirse.

“Después de tantos años es el día de hablar de esto. Media hora antes de empezar el programa, El Hormiguero se ha enterado de que venía hoy aquí, y como, en teoría, iba la semana que viene allí con ellos, y ellos no quieren que nadie venga aquí antes, han movido sus…”, expresaba, dejando la frase en el aire y provocando la reacción negativa de los asistentes en el teatro Príncipe Gran Vía.

Ha sido un malentendido sin mayor importancia. Dos semanas antes de la final, habíamos acordado contar en exclusiva con Jorge Martín en nuestro programa. Hoy uno de sus representantes ha cometido un error al cambiar la visita que tenían programada con otro piloto. Tras lo… — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 21, 2024

El presentador prosiguió señalando que el piloto no podía conceder la entrevista y, aunque no entró en detalles, dejó caer Martín se enfrentaría a consecuencias. “Han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto, y hoy no hay entrevista. Nos ha dicho: 'No puedo ir al programa, porque si no, pasarían cosas’”, expresaba, para justo después poner “imágenes de animales” con los que rellenar el espacio.

Broncano procedía a acusar a la organización de El Hormiguero de “cargarse” su trabajo. “Esto es una cosa que no es hoy en la primera vez que pasa. Por eso hemos decidido hablar del tema directamente, porque nos ha desmontado el programa, porque se ha cargado nuestro trabajo de hoy”, lamentaba.

Pablo Motos y David Broncano en un fotomontaje de BLUPER.

“Esto es una cosa que lleva pasando años, desde que estábamos en La Resistencia, y no éramos ni competencia. Pero siempre ha habido por su parte mucho juego. Cuando pueden hacer que no vengan aquí, directamente lo hacen. Y cuando no tienen tanta fuerza para esto, mínimo exigen que primero vayan allí”, expresaba, dejando así duras acusaciones contra su principal competidor, el cual lleva varias semanas superándole en cuota de pantalla.

Tales han sido las consecuencias de estas palabras, que El Hormiguero se ha visto obligado a responder por redes sociales, buscando así aclarar unas acusaciones que han provocado ya un revuelto que ha ido más allá de las redes sociales.