David Broncano señala a 'El Hormiguero' por la ausencia de Jorge Martín en 'La Revuelta': “No es la primera vez”

La Revuelta ha comenzado este jueves como un día cualquiera. Sergio Bezos, el encargado de animar el público, presentando a algunos de los espectadores del día. Con él estaba, en la bañera, Patty Bonet, presentadora del sorteo de la ONCE en la cadena, quien ha dado visibilidad a sus problemas de discapacidad, y se ha ofrecido a, más adelante, contar su historia para concienciar. Y antes de pasar a otros asuntos, un espectador le pidió a David que le regalase sus zapatillas deportivas, algo a lo que el presentador accedió, y estuvo un rato en calcetines, y más adelante se puso unas zapatillas de goma.

La cosa cambió de tono cuando llegó el momento de presentar al invitado. Y es que en este jueves iba a estar en el programa Jorge Martín, campeón del mundo en Moto GP. Estaba, de hecho “aquí abajo, en el camerino”, señalaba Broncano, dispuesto a salir a charlar con el presentador como hacen otros tantos personajes famosos. Pero media hora antes de empezar el programa algo cambió y dijo que no podía participar en el magacín de La 1.

“Después de tantos años es el día de hablar de esto. Media hora antes de empezar el programa, El Hormiguero se ha enterado de que venía hoy aquí, y como, en teoría, iba la semana que viene allí con ellos, y ellos no quieren que nadie venga aquí antes, han movido sus…”, expresaba, dejando la frase en el aire, y con el público abucheando.

“Es que solo puede haber una moto”, bromeaba Ricardo Castella. Broncano ha continuado diciendo que Jorge ha dicho que no puede dar la entrevista “hoy aquí”, y que, sin entrar en detalles, “han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto, y hoy no hay entrevista. Nos ha dicho: 'No puedo ir al programa, porque si no, pasarían cosas'”. David pedía entonces disculpas al público, y proponía que los asistentes puedan regresar en otra ocasión para ver “un programa normal y entero”.

“Esto es una cosa que no es hoy en la primera vez que pasa. Por eso hemos decidido hablar del tema directamente, porque nos ha desmontado el programa, porque se ha cargado nuestro trabajo de hoy”, lamentaba el presentador. Y añadía: “Esto es una cosa que lleva pasando años, desde que estábamos en La Resistencia, y no éramos ni competencia. Pero siempre ha habido por su parte mucho juego. Cuando pueden hacer que no vengan aquí, directamente lo hacen. Y cuando no tienen tanta fuerza para esto, mínimo exigen que primero vayan allí”.

David Broncano detalló que todo sucedió por la mañana, cuando Jorge Martín puso un stories contando que acudía al programa. “No es personal, no sé si ellos lo ven conmigo así. Pero son muchos años, y nos ha pasado continuamente. A nosotros hay gente que nos critica porque hacemos chistes de El Hormiguero, y ellos se han mantenido elegantes en ese sentido. Y yo siempre decía: ojalá ellos me respondieran mis chistes con chistes, y no con cosas por debajo”, finalizaba el presentador, no sin lamentar que al propio Jorge le hacía ilusión ir al programa, y deseando que en Antena 3 le hagan una buena entrevista.

Aquí explicación de lo que ha pasado hoy. pic.twitter.com/tQc2S2iAhL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 21, 2024

Y, como no había invitado, Broncano dio la orden de poner “imágenes de animales”, y el programa finalizó con un bloque de canciones ilustradas con renos en plena naturaleza, durante más de diez minutos.