El comentario homófobo de Jorge Martin en ‘El Hormiguero’ al hablar de adelantamientos en MotoGP

Este lunes, 4 de diciembre, El Hormiguero quiso recordar a Concha Velasco ofreciendo uno de sus momentos más divertidos en el programa de Pablo Motos. Y justo después, el presentador dio la bienvenida a Jorge Martín, el piloto madrileño de MotoGP que ha logrado hacerse un hueco en el motociclismo, y que es subcampeón del mundo.

Nada más empezar la charla, Jorge quiso tener un detalle con Motos: le regaló uno de sus monos, con una dedicatoria muy especial. Y es que para él era un sueño poder ser uno de los entrevistados de El Hormiguero, programa al que nunca había acudido.

Pablo Motos quiso saber qué le sucedió en su última competición, la cual apuntaba que perdió en la última carrera. “No lo perdí en la última carrera, ha sido un año muy complicado. Mi objetivo a principio del año era ser top 3 y estoy feliz del año que he hecho”, contaba con orgullo el piloto.

Sobre este 2023, Jorge confesaba que “ha sido una temporada en la que he hecho un gran salto del año pasado a este. Me caigo mucho, tengo muchas operaciones, pero he aprendido mucho en constancia”. Y mencionó una carrera en Indonesia donde llevaba ventaja, y en la que le pasó factura “sentirme tan superior en ese momento. Puedes ganar la carrera por décimas o un segundo que los puntos son los mismos”.

Motos valoró que, hasta en la entrevista, se deja ver la naturaleza competitiva que tiene, y Marín le dio la razón. “Soy una persona muy competitiva. Si me rayo quiero entrar antes que tú hasta al ascensor”, se sinceraba, entre risas. Y mencionó cómo tiene mal perder incluso en los juegos de mesa, y que este verano jugando con su chica perdía y hasta dejaba de hablarle.

Sobre competitividad, también le preguntó que si tiene "buen rollo con los demás pilotos", y eso provoca dificultad a la hora de adelantar. "Yo sinceramente solo me llevo bien con un piloto, Aleix Espargaró, con relación de casi prácticamente hermanos", respondía Jorge. Y terminaba la explicación con un comentario homófobo: "Con los otros es que no pretendo ser su amigo, son mis rivales. No es igual adelanta a Aleix que a otros, yo voy a ir a tope a tope y o te quitas o te quito. Yo quiero ser respetuoso, pero aquí marica el último".

En el tramo final de la entrevista aparecieron, como es habitual, las hormigas Trancas y Barrancas, que lanzaron todo tipo de preguntas divertidas al invitado. Y una de ellas iba referida a si tenía algún truco de belleza para tener buen pelo cuando se quitaba el casco. “Yo la verdad que no, porque como cuando te quitas el casco te pones la gorra”. “Ah, ese es truco, la gorra, claro, por eso todos los pilotos lleváis gorra”, exclamaban las hormigas. “Claro. No es por los patrocinadores, es por el pelo”, le aclaraba Jorge. “Estamos sacando oro muy fuerte”, bromeaban Trancas y Barrancas.

A las hormigas también le reconoció que, a la hora de aparcar, no necesita bajar la música de la radio para concentrarse, aunque “luego pasa lo que pasa, que hay llantazos”. Y recordó cómo un día “me escupieron desde una furgoneta y me cayó en el parabrisas y bueno, me pillé una que mejor no te la cuento rebote”.

