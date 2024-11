De Ángel Cristo Jr. a Fran Rivera: los grandes hitos del corazón que ha logrado ‘¡De Viernes!’ en su primer año

“Buenas noches. Faltan tan solo unos minutos para que estrenemos y ya tenemos el cuerpo como de viernes”. Con esta frase, Beatriz Archidona rompía le hielo el 23 de noviembre de 2023 en el prime time de Telecinco para poner de largo ¡De Viernes!, un nuevo programa de corazón que llegaba en un momento delicado de la cadena.

Entonces se hablaba mucho de “la nueva Telecinco”, esa que estaba intentando cambiar su imagen, cerrando programas históricos como Sálvame y su derivado Sábado Deluxe. Una Telecinco que tenía un problema con sus audiencias (del que todavía no se ha recuperado) y que pretendía recuperar el universo del corazón para su horario estelar.

El camino ha sido complicado, pero sin pausa y sin prisa, y también con paciencia, por qué no decirlo, ¡De Viernes! ha conseguido asentarse en la programación de Mediaset como uno de sus pilares. Y es que todo lo que allí se cuenta tiene una gran repercusión en todos los programas de la cadena. Pero es que la hazaña va más allá si se tiene en cuenta que sus entrevistas también se replican y debaten en espacios de otros canales de televisión.

Aquella primera noche, Joana Sanz, la mujer de Dani Alvés, dio su primera entrevista en televisión, diez meses después de que el futbolista entrase en prisión. Y también se inauguró entonces el Scoop que lleva a cabo Santi Acosta, esto es, una amplia entrevista grabada y editada. Con esto, el programa marcaba una distancia con otros formatos de corazón que siempre apostaban por el directo, y sin saber entonces que quien pasaba primero por el Scoop, más pronto que tarde acabaría pasándose por el plató.

Ángel Cristo Junior fue el protagonista de ese Scoop. Fue en esa primera noche cuando aseguró que la pesadilla de su casa era su madre, Bárbara Rey, y no su padre, el domador Ángel Cristo. Que si le ponía Orfidal en el biberón para dormirle, que si se ha dilapidado fortunas en juegos de azar, que si más que su hijo era su sirviente.

Tras esto, ¡De Viernes! no ha parado de dar entrevistas jugosas. Consiguió que las hermanas Campos se entrevistasen entre sí, ofreció la primera entrevista de José María Almoguera en un plató. O, más recientemente, puso a Isa Pantoja en el disparadero desvelando turbios episodios con su madre, Isabel Pantoja. Un relato que continúa avanzando esta misma noche.

Poco a poco, el programa consiguió su propia cantera de personajes (con Ángel Cristo a la cabeza, y escudado por su esposa Ana Herminia Illas), y hasta ha logrado hazañas que parecían impensables. Como, por ejemplo, que Fran Rivera se sentase en un programa de corazón de Mediaset en más de una ocasión, y que, desde allí, lo mismo le dé una estocada a Isabel Pantoja que celebre su entonces futura paternidad. Sin olvidar cómo ha logrado cazar a personajes del momento como Álvaro Escassi o María José Suárez.

Álvaro Escassi en '¡De Viernes!'.

Es más, ¡De Viernes! se convirtió en una marca tan importante para Mediaset que se confió en ella para informar de la muerte de Julián Muñoz. Y también para emitir una entrevista póstuma del antaño primer edil de Marbella, que quiso contar su historia de amor con Isabel Pantoja una última vez para saldar ciertas deudas (con olor a venganza).

La diferencia principal de ¡De Viernes! respecto al Deluxe es que ha abierto el abanico de sus invitados. Gente que pueda interesar en revistas, en otras cadenas. Que se agite tanto el avispero que hasta Espejo Público tenga como jugada el ofrecer reacciones a lo que sucede en el quinto día de la semana en el espacio de Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Además, se ha dejado a un lado a esas celebridades propias de realities de la casa, y que saben como pocos generar polémicas e historias donde quizá no las hay. Con excepciones, eso sí, como las del clan Suescun-Galdeano, que no hay miembro de la familia que no haya pasado por el plató para contar esto u aquello de cómo se llevan o se dejan de llevar según el día.

Unas audiencias estables

En cualquier caso, Telecinco ha conseguido un producto competitivo, que puede ganar en estricta coincidencia a la competencia, y que se ha convertido en uno de los pilares de sus programas para alimentar la crónica social.

A lo largo de estos doce meses ha conseguido una media del 12,2% de cuota de pantalla desde su estreno, situándose un +18.2% por encima de la media de la cadena en sus días de emisión, según datos ofrecidos por Dos30'. Al tener fragmentado su contenido, el programa ha logrado encadenar cuatro meses consecutivos de liderazgo, desde agosto a noviembre.

En concreto, el programa ha tenido un gran arranque de temporada, promediando un 14.2% de share desde septiembre, liderando su franja de emisión, con datos, eso sí, que actualmente están por debajo del millón de espectadores.