Javier Ungría estalla contra Elena Tablada en 'De viernes' y da su versión del divorcio: "Era el último mono de la casa"

Noche caldeada la que se ha vivido este pasado 8 de noviembre en De viernes. Tras sus duras declaraciones en el Scoop contra Elena Tablada, Javier Ungría se sentaba en el plató del magacín nocturno. El empresario se enfrentaba cara a cara a los presentadores y colaboradores del formato y reaccionaba a las palabras que le dedicó su ex en otra entrevista grabada que el programa compartió.

Ungría se reafirmaba en su ataque contra la diseñadora de joyas y se defendía de las críticas que cuestionaban su paternidad. La guerra mediática entre ambos famosos estalló tras las declaraciones de la exparticipante de Bailando con las estrellas en la docuserie Me quedo conmigo de Mtmad. En esta producción, Tablada afirmaba que “después de casarse” descubrió a “un nuevo Javier”.

El abogado contraatacó dando su versión del divorcio y de sus motivos. “Nosotros teníamos una unidad familiar y hubo un momento en el que yo era el último mono de la casa. Acabas cansado”, señalaba a Santi Acosta y Bea Archidona, llegando a decir que “mendigaba amor”. “Elena no es una mujer cariñosa y ella lo sabe, tiene virtudes y ser cariñosa no es una de ellas”, manifestaba.

El exconcursante de Supervivientes 2024 también habló sobre las diferencias que tiene con Tablada sobre la relación con su hija. “Yo tenía una manera de ver la vida, no digo que mi educación sea la mejor, pero he mamado una cosa de pequeño y cuando tengo mi núcleo familiar hay que intentar ir a la par y cuando estás en desacuerdo con eso, desgasta”, afirmaba.

“Elena es más relajada y yo soy más estricto y no pasa nada, ahí chocábamos. Yo soy un poco pesado con los modales, con la educación, soy un pesado, pero no voy a cambiar y voy a hacer con mi hija lo que me dejen”, proseguía. “No le sentaba mal, pero ella no hacía lo mismo y cada uno hacía una cosa. Yo había las cosas de una manera, ella de otra, te desgastas y a mí me daba pereza ya”, agregaba.

'De viernes'.

Terelu Campos hizo referencia a un supuesto episodio en el que Ungría fue demasiado estricto con su hija Camila, en el que le ordenó lavarse las manos porque “le olía el aliento”. “No sé si responder a eso, porque me parece de una bajeza…”, expresó. Sin embargo, la hermana de Carmen Borrego le insistió. “Que yo le haya dicho que se lave las manos sí, porque soy muy pesado, pero eso...”, dijo a modo rechazo.

De viernes, por su parte, mostró unas declaraciones que hizo Tablada al magacín tras la entrevista de Ungría el pasado 1 de noviembre. En esta entrevista, la diseñadora de joyas señalaba que le ofreció a su exmarido un cara a cara y que éste lo rechazó. “Me habría encantado sentarme con él y poder hablar, pero no aceptó. Yo le lancé el reto para que ambos pudiéramos quitarnos las caretas”, compartía.

'De viernes'.

Sin embargo, Ungría lo rechazó porque quería evitar “circos, los justos”. Tras esto, Tablada mostraba su estupefacción ante la nueva actitud del empresario con los medios, como el hecho de sentarse en un plató. “Decía que jamás lo haría, y ahora lo estamos viendo aquí, participando en entrevistas”, declaraba, dejando en evidencia al abogado.