Elena Tablada sorprende al anunciar que está de nuevo enamorada en plena guerra con Javier Ungría: su reacción

En el punto de mira tras revelar recientemente que el detonante de su separación de Javier Ungría (43 años) fue que éste le tenía "manía" a su hija Ella (13) -fruto de su relación con David Bisbal (45)-, Elena Tablada (43) está de nuevo enamorada.

Y así lo ha confesado en el estreno del nuevo Wah Madrid, donde con la espontaneidad que la caracteriza ha confirmado que tiene una nueva ilusión de la que ha revelado un importante detalle: "El mío no está en España, no es español".

"Las amistades buenas están ahí para siempre, pero, sobre todo, para sacarme la mejor de las sonrisas, hacerme disfrutar el tiempo vital, que eso es fundamental. Al final son familia, no llevan tu sangre, pero llevan tu cariño", ha asegurado Tablada a su llegada al espectáculo.

Elena Tablada desvela que está de nuevo enamorada JALEOS

Elena ha reconocido que ya está "más tranquila" y "súper relajada" tras el tsunami mediático que se desató tras sus declaraciones. "Ha sido una docuserie sobre la importancia que tiene la terapia, ¿no? Y el autocuidado, la salud mental, el crecimiento personal. Era, más que nada, enfocado en eso", defiende.

Y añade: "Yo sé que la televisión es como es y hay otros temas que pesan más que la salud mental, por desgracia, pero la finalidad de esa docuserie era eso". Sostiene la empresaria que aunque la finalidad no era arremeter contra Javier, no se arrepiente en absoluto de sus palabras: "Nunca me arrepiento de nada de lo que hago. Me puedo equivocar y puedo pedir disculpas, pero no siento que me haya equivocado para nada".

La diseñadora Elena Tablada en el evento de este pasado miércoles. Gtres

"Como mamá intento hacerlo lo mejor que puedo y todo lo que aprendo intento, más allá de que mis hijas tienen que equivocarse por ellas mismas, todo lo que aprendo se lo transmito", ha manifestado. Por eso tomó la determinación de hablar en el programa Me quedo conmigo. Incide Elena: "Ir a terapia es algo normal y necesario".

"Esto le va a ayudar mucho a Ella y va a ayudar a muchos niños que están en esa situación. Mucha gente me ha escrito diciéndome gracias, gracias por normalizar y por verbalizar esto. Mi hija ha visto parte del programa. Es mayor, pero no lo suficiente para saber analizar eso, profundizar en eso y absorber las dificultades", ha relatado sin entrar en detalles sobre si la pequeña ha visto la parte en la que habla de Ungría.

En ese punto de la entrevista, Elena ha confesado que tiene ganas de encontrar de nuevo el amor: "Claro que me apetece enamorarme, pero ahora es más difícil. Ahora mi nivel es más alto y no creo que nadie pueda entrar por ahora en él, pero me apetece". Dice que lo esencial de un hombre, para ella, es su "empatía, sobre todo empatía, porque sabes manejar muchas situaciones de la vida".

Tras esto, y para sorpresa de todos los presentes, la diseñadora ha desvelado que ya tiene una ilusión. "El mío no está en España. O sea, el mío no es español", ha lanzado abandonando el photocall y dejando a los reporteros de las agencias con las ganas de saber quién es su nuevo amor.