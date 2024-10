Rafa Nadal y Xisca Perelló, una historia de amor adolescente que ha sabido sobrevivir intacta al paso del tiempo

"Mi último torneo será la Copa Davis", ha asegurado Rafa Nadal (38 años) este jueves 10 de octubre por la mañana en una multitudinaria rueda de prensa. Tras varios años sufriendo lesiones que le han imposibilitado jugar en importantes encuentros, el manacorí ha decidido que se retira. Y lo hace por todo lo alto. Es el tenista español más laureado en la historia del deporte patrio y uno de los mejores del mundo.

A su lado viviendo los éxitos y las penurias ha estado su pareja de toda la vida, Xisca Perelló (36). Su historia de amor se produjo durante su adolescencia porque Maribel, hermana del tenista, le presentó a Xisca ya que estudiaban juntas en el colegio Pureza de María de Manacor (Mallorca). Hubo chispa desde el minuto uno. Rafa aún no había debutado a nivel profesional. Sin duda, ella ha sido su principal talismán.

Un adjetivo que define por encima de todo a la pareja es la discreción. A lo largo de sus casi 25 años de relación ninguno ha hablado más de lo estrictamente necesario con la prensa. Para Rafa, su vida privada siempre ha sido sagrada, de ahí el consiguiente enfado con algunas personas de su entorno que en ciertos momentos filtraron datos tan importantes como la fecha de su boda y el embarazo de Xisca.

En 2019 decidieron formalizar la relación al casarse en uno de los lugares más bellos del planeta, la finca Sa Fortalesa en Mallorca. El deportista, acostumbrado a ir en ropa deportiva, sorprendió con lo elegante que estaba con un chaqué gris clásico de Brunello Cucinelli, mientras que Xisca estaba espléndida con un diseño de Rosa Clará. Dos de las anécdotas de aquel día tan especial fue la venganza de la novia al llegar mucho más tarde ya que en su día a día, Rafa suele retrasarse con bastante frecuencia. Los 300 invitados no paraban de reírse cuando lo supieron. Y el cardenal de Mallorca, Sebastià Taltavull confesó que "me enteré de que era uno de los candidatos para casar a Rafa Nadal y a Xisca Perelló por la prensa. Tuve que llamarles para saber si era cierto".

En la boda hubo dos invitados de excepción, la reina Sofía (85) y el rey Juan Carlos I (86), con quien el tenista tiene una bonita relación de amistad. También acudieron algunos colegas como Carlos Moyá (48) y Feliciano López (43).

Rafa Nadal y Xisca. Gtres

El momento de mayor felicidad para el matrimonio ocurrió en octubre de 2022 cuando nació su único hijo, Rafita. Desde entonces, los paparazzi han estado ojo avizor para obtener las imágenes más tiernas de los felices papás. Ver a Rafa cómo juega con su hijo en el mar es algo impagable. En vacaciones, la familia aprovecha todo lo que puede para pasear en su barco, un catamarán de lujo de 370 metros cuadrados de 5,5 millones de euros. Tras ganar 22 Grand Slam y después de 23 años de carrera, el deportista ha amasado una fortuna de casi 125 millones de euros.

La paternidad ha tenido un efecto contundente en su profesión ya que como dijo de manera divertida en El Hormiguero que "a nivel deportivo me ha cambiado drásticamente. Yo se lo digo siempre a mi hijo porque desde que ha llegado este mundo no he ganado casi ningún partido. En eso sí que me ha cambiado para mal, deportivamente hablando. Pero en la vida, en la mayoría de las cosas, me ha cambiado para bien, porque al final he perdido, he estado lesionado, pero pase lo que pase, volver a casa y verle me cambia el humor".