Jennifer Lopez se pronuncia sobre su ruptura con Ben Affleck: "No puedo buscar la felicidad en otras personas"

Tras meses de especulaciones, el pasado 21 de agosto la noticia se hacía finalmente realidad. Jennifer Lopez (55 años) y Ben Affleck (52) rompían su relación después de dos años juntos en los que los rumores de crisis resonaban en la pareja desde tiempo atrás.

Fue el portal norteamericano TMZ quien daba a conocer la noticia, afirmando que la diva de El Bronx ya estaba preparando los papeles del divorcio en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, California.

De este hecho ya ha pasado más de un mes y ha sido este pasado miércoles, 9 de octubre, cuando la cantante ha concedido sus primeras palabras al respecto en una entrevista para Interview Magazine. Allí, Lopez se ha sincerado sobre su mediática ruptura con Ben Affleck y cómo afronta a día de hoy su nueva realidad como mujer soltera.



"Ahora estoy emocionada. Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí", agregó la cantante de Let's Get Loud.

Cabe recordar que fue un día antes de conocerse la ruptura entre la cantante y el actor cuando Jennifer Lopez se presentó sola, sin presencia de su abogado, en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles para recuperar su nombre de pila y rechazaba llevar legalmente el apellido Affleck. López indicó además al tribunal en su petición de divorcio que ninguno de los dos desea manutención conyugal y que la separación de bienes está por definirse.

La cantante estableció en el documento legal la fecha de la separación de su pareja el pasado 26 de abril, poco más de una semana antes de la gala del 6 de mayo del Museo Metropolitano, a la que acudió sola, dando pie a rumores sobre su matrimonio.

Ben Affleck y Jennifer Lopez en el Festival de Venecia en 2021. Gtres

Tras dejar el hogar de 60 millones de dólares que compartía con la neoyorquina, Affleck alquiló una propiedad cerca de donde viven los tres hijos que tuvo con la actriz Jennifer Garner (52), desde donde siguió trabajando en sus proyectos y luego se compró una casa.

Durante este tiempo en el que la pareja ya ha tomado caminos separados han sido varias las noticias que han ido saliendo a la luz con respecto a ellos. Una de las más polémicas fue la posible relación de Ben Affleck con Kick, la hija de Robert F. Kennedy Jr., pues ambos fueron vistos paseando juntos. Sin embargo, todo pareció quedarse en un simple encuentro de amigos y la noticia no trascendió a mayores.

Pese a que parecía que entre JLo y Affleck la situación no había terminado de la mejor de las formas, lo cierto es que hace un mes ambos fueron vistos juntos de nuevo. Se trataba de la primera reaparición de la pareja después de su sonada y mediática y ruptura.

Ben Affleck y Jennifer Lopez llegando al Hotel Beverly Hills, el pasado sábado, 14 de septiembre.

Unas fotografías tomadas en las inmediaciones del Hotel Beverly Hills de Los Ángeles parecieron indicar que ambos habían conseguido llegar a un entendimiento. Si bien es cierto que no hubo ningún gesto de cariño públicamente, Lopez y Affleck entraron juntos y sus rostros reflejaban serenidad.

No iban solos: los acompañaban los hijos que él comparte con Jennifer Garner, Finn (15) y Samuel (12), y los mellizos de Lopez, Max y Emme, fruto de su historia con Marc Anthony (56). Un encuentro que aparecía indicar que se habían dado una tregua pero que muchos tomaron como una especie de reconciliación, pues la artista lucía el anillo de compromiso que le regaló su entonces marido.