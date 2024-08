Jennifer Lopez solicita el divorcio de Ben Affleck tras dos años de matrimonio

Luego de meses de acaparar titulares sobre su separación y rumores de crisis, la cantante y actriz Jennifer Lopez (54 años) solicitó el divorcio de su marido Ben Affleck (51) tras dos años de matrimonio.

Según el portal de espectáculos TMZ, la estadounidense de origen puertorriqueño presentó este martes los documentos pidiendo su divorcio en el Tribunal Superior del condado de Los Angeles (California, EEUU). Destaca que la 'diva de El Bronx' no presentó los documentos a través de un abogado, sino que hizo el trámite ella misma.

De acuerdo con el portal, Lopez estableció en el documento legal la fecha de la separación de su pareja el pasado 26 de abril, poco más de una semana antes de la Gala del 6 de mayo del Museo Metropolitano, a la que acudió sola, dando pie a rumores sobre su matrimonio.

El último evento público al que asistieron juntos fue un partido de Los Angeles Lakers el 16 de marzo.

De hecho, en el segundo aniversario de matrimonio, el pasado julio, no hubo celebración porque ya estaban separados. Según estas informaciones, la separación definitiva se produjo en mayo, cuando se publicó que el actor y director había dejado la residencia de 60 millones de dólares que compartía con López.

Según trascendió, presuntamente Affleck prefiere una vida tranquila, alejado de los medios, mientras que a su esposa le gusta la atención mediática.

Tras dejar el hogar, Affleck alquiló una propiedad cerca de donde viven los hijos que tuvo con la actriz Jennifer Garner (52) desde donde siguió trabajando en sus proyectos y luego se compró una casa.

Por su parte, a finales de mayo Lopez anunció la cancelación de su gira This is Me... Live, programada para junio y agosto. Ella misma explicó que quería tomarse una época libre y pasar tiempo con sus hijos, familia y amigos cercanos. "Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Por favor, sabed que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario", escribió la cantante en un comunicado publicado en su página web. "Prometo que os compensaré y que volveremos a estar juntos", añadió.

Decidió centrarse en sus hijos Max y Emme, de 16 años, que tuvo con el cantante Mark Anthony (55), con los que viajó a Japón y pasó el verano en los Hampton en Nueva York. Allí celebró su cumpleaños por todo lo alto, sin la presencia de su marido y asistiendo a conciertos y eventos de moda.

Lopez y Affleck se conocieron mientras filmaban Gigli a principios de 2002, pero ella estaba casada con su segundo marido, el bailarín Cris Judd (55), del que pidió divorciarse en julio de 2002.

La pareja de famosos se involucró en una relación ese año pero días antes de contraer matrimonio, en septiembre de 2003, pospusieron la boda y culparon por ello a la "excesiva atención de los medios". Unos meses más tarde, en enero de 2004, cancelaron el compromiso y se separaron, recuerda TMZ.