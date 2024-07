Ben Affleck aviva los rumores de crisis con Jennifer Lopez al comprar una casa 'de soltero' por 20 millones de dólares

No está siendo un mes fácil para Jennifer Lopez (55 años) y Ben Affleck (51). El todavía matrimonio ha demostrado con hechos, que no con palabras, que su relación no está en el mejor punto y que todo apunta a que el divorcio está por producirse.

Son muchos los movimientos que se han producido estas últimas semanas y que avivan los rumores de crisis: vacaciones separados, venta de su casa en común, un cumpleaños en soledad... El último en dar el paso definitivo ha sido el actor.

Hasta que se produzca la venta de su inmensa mansión que comparten en Los Ángeles valorada en 62 millones de dólares, el intérprete ha estado residiendo en un piso de alquiler. Ahora ha tomado una drástica decisión y ha adquirido una vivienda solo para él en la misma ciudad y separada tan solo por unos 19 kilómetros de distancia.

Estancias de la nueva vivienda de Ben Affleck.

En esta ocasión, Ben Affleck se ha decantado por adquirir una nueva propiedad que se encuentra situada en el exclusivo barrio de Pacific Palisades, donde también hay a la venta algunas de las viviendas y villas de lujo más impresionantes de la ciudad. Medios estadounidenses han calificado esta vivienda como la casa 'de soltero'.

La propiedad, tal y como figura en los registros, se puso a la venta el pasado mes de noviembre. Su anterior dueño era David Calvert-Jones, el sobrino del magnate multimillonario Ruper Murdoch (93). Hay que remontarse hasta la década de los cuarenta para los inicios de su construcción.

No se trata de una vivienda más, se trata de una propiedad ecuestre valorada en 21,5 millones de dólares. Sin embargo, el actor ha conseguido una rebaja y la ha adquirido por 20,5 millones de dólares.

Comedor de la nueva vivienda de Ben Affleck.

La finca cuenta con una casa de cinco dormitorios y cinco baños distribuidos en dos pisos. Destaca por las amplias estancias: una sala de estar junto a una chimenea que también funciona como sala de proyección; un gran comedor; una cocina gourmet equipada con una isla; una sala familiar; una oficina privada; y una suite principal con sala de estar, baño de lujo y bañera.

Esto es sólo el interior de la nueva vivienda del actor, que también puede encontrar más comodidades al aire libre. Destacan los jardines, la piscina y el spa privados. Además, también cuenta con una casa de huéspedes independiente de dos pisos, establos para caballos y un garaje previsto para tres coches.

Esta vivienda nada tiene que ver con la que hasta ahora ha estado compartiendo con Jennifer Lopez. Sin embargo, es el enclave perfecto si lo que se busca es la tranquilidad, la paz y la soledad. Gracias a la cantidad de habitaciones que tiene, sus tres hijos nacidos de su relación con Jennifer Garner (52), podrán ir a visitarle siempre que así lo deseen.

Hay que recordar que hace sólo unas semanas, el matrimonio puso a la venta su casa situada en Beverly Hills. Pero el intérprete no solo cuenta con estas propiedades. Posee una finca junto al río en el estado de Georgia que adquirió en 2003 y donde se casaron 19 años después la cantante y el actor.