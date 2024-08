La familia de Alain Delon se niega a cumplir su último deseo: no sacrificarán a su perro para enterrarle con él

El perro de Alain Delon no será sacrificado tras la muerte del actor, como él mismo pidió antes de fallecer, anunció este martes la Fundación Brigitte Bardot.

El intérprete francés, fallecido el domingo a los 88 años, afirmó en una entrevista que deseaba que Loubo, un malinois belga de 10 años que Delon adoptó en un refugio en 2014, fuera "dormido" y depositado en su tumba en el cementerio de su casa en el pueblo de Douchy en Loiret.

"Es mi perro de final de vida… lo amo como a un hijo", dijo Delon a Paris Match en 2018. "He tenido 50 perros en mi vida, pero tengo una relación especial con este. Me extraña cuando no estoy".

Y añadió: "Si muero antes que él, le pediré al veterinario que nos lleve juntos. Lo pondrá a dormir en mis brazos. Prefiero hacerlo antes que saber que se dejará morir en mi tumba con tanto sufrimiento".

Los deseos de Delon provocaron consternación de grupos de activistas, que rechazaban que se sacrificase al animal, que está perfectamente sano.

El actor, Alain Delon, y su perro Loubo. Instagram (@alaindelondaily_)

El martes se ofrecieron a buscar un nuevo hogar a Loubo para evitar su muerte. Más tarde, la Fundación Brigitte Bardot dijo que la hija de Delon, Anouchka, había confirmado que la familia se quedaría con el perro.

"Por supuesto que Loubo no será sacrificado", señaló la fundación de la actriz, que era una de las mejores amigas de Delon, en un mensaje en X. "Acabo de hablar por teléfono con Anouchka Delon y me dijo que Loubo es parte de la familia y que se quedará con él. El perro no será sacrificado", recalcó un portavoz de la fundación en declaraciones recogidas por The Guardian.

Entre las organizaciones que mostraron su preocupación por el futuro del perro estaba la SPA, el equivalente francés de la RSPCA. A través de un comunicado expresó su satisfacción tras conocerse que Loubo se quedará con la familia de Delon. "La vida de un animal no debería depender de la de un ser humano. La SPA está feliz de recibir a su perro y encontrarle una familia", publicó.

Según informa The Guardian, en Francia no existe ninguna ley que prohíba a los propietarios sacrificar a sus animales, pero corresponde a cada veterinario decidir si lleva a cabo sus deseos.

Delon, protagonista de importantes filmes como El Gatopardo, A pleno sol o El silencio de un hombre (Le Samouraï), era un gran amante de los perros. En 2014 adoptó a Delon en un refugio. A principios de los años 70 compró un terreno al sureste de París donde construyó su casa y en los terrenos boscosos creó una capilla que contiene los restos de al menos 35 de sus mascotas.

Fue allí donde el domingo sus tres hijos, Anthony (59 años), Anouchka (33) y Alain-Fabien (30), anunciaron que su padre había muerto en paz, con ellos a su lado.