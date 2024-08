La romántica felicitación de cumpleaños de Laura Sánchez a su pareja, Manuel Escribano: "Qué bonito es celebrarte..."

Este miércoles, 21 de agosto de 2024, es una fecha muy especial, marcada en rojo, en el calendario del diestro de Gerena Manuel Escribano: no sólo es su cumpleaños, el aniversario de aquel año 1984 en que nació, sino que alcanza una simbólica y redonda cifra: los 40 años. Toda una importante efemérides que, por si fuera poco, se suma a otro acontecimiento igual de ilusionante: el vigésimo aniversario de su alternativa.

Será este próximo 25 de agosto cuando Manuel rememore ese glorioso día. Antes de ese momento único, este día 21 Escribano está de celebración. Como no podía ser de otro modo, su actual pareja, la modelo y empresaria Laura Sánchez (43), ha utilizado sus redes sociales para hacer pública su romántica felicitación.

Ambos procuran vivir su amor con cierta discreción y recogimiento, pero la ocasión bien lo merece. Junto a dos imágenes de ambos, felicísimos y en blanco y negro -él, luciendo un traje taurino de corto; y ella, un informal top de tirantes y pantalón ancho-, Sánchez postea lo que sigue: "Felicidades, vida. Qué bonito es celebrarte...".

Se los ve en un tentadero y la imagen habla por sí sola sobre los sentimientos que unen a esta dupla. Algunos de los 239.000 seguidores con los que cuenta Laura Sánchez en su perfil de Instagram han reaccionado a este post: "Qué gran pareja hacéis", "Me encanta tu sonrisa, es maravillosa", "Qué guapos", "Estáis de catálogo", "Siempre sonriendo. Muchas felicidades, maestro".

Esta celebración de cumpleaños acontece tres días después de que Manuel Escribano viviera una de sus grandes tardes como torero en Sanlúcar de Barrameda. Fue el pasado domingo, 18 de agosto, cuando Manuel salió al ruedo con un cartel de lujo, formado por El Cid (50), Esaú Fernández (34) y el propio Escribano.

Laura y Manuel, en una romántica instantánea tomada en la playa, besándose.

El diestro no sólo recibió esa tarde el cariño de su público: también en el tendido estaba su mayor fan, Laura. "La verdad es que es un placer estar cerca de él", afirmó la top en declaraciones que recoge ¡HOLA! este miércoles, día 21. Sostuvo la empresaria, antes del comienzo de la lidia, que acude a las plazas para ver a Manuel siempre que sus compromisos se lo permiten: "Me puedo escapar cuando me puedo escapar".

No cabe duda de que este verano ha sido uno de los más agitados y convulsos de la onubense, después de hacerse pública su separación del artista David Ascanio (49) y volver a confiar en el amor en los brazos de Escribano. El quiebre sentimental de Sánchez y Ascanio se hizo público el 5 de junio. El matrimonio ponía fin a su relación tras seis años de casados y 15 de historia de amor.

"Ha sido desde el amor. Las cosas se acaban", manifestó la también actriz en conversación con EL ESPAÑOL. Días después, en concreto el 26 de junio, a las puertas de las vacaciones de verano, Laura sorprendía al mundo con su flamante historia de amor con el torero de Gerena.

Una revista del corazón aportó el material gráfico que corroboró el incipiente romance: unas fotografías de Laura Sánchez y Manuel paseando por las calles de Sevilla. Tal y como se sostuvo, la top onubense y el torero estaban "conociéndose" y ya no se ocultaban. Desde entonces, la pareja ha ido consolidando su relación a través de sólidos y discretos pasos.

"Tristeza en el alma"

David Ascanio en un evento en Madrid, el pasado mes de julio. Gtres

Nada más verse y conocerse, algo mágico surgió entre Laura y Manuel. Cuando Sánchez fue consciente de que sus sentimientos hacia Escribano iban más allá de una simple amistad lo compartió con tres personas clave en su vida: su madre, María; su hija, Naia, y con su exmarido, David. Ascanio, precisamente, rompió su silencio por aquellos días en que estalló el romance Sánchez-Escribano.

"Yo estoy bien. Bueno, siempre hay una pequeña tristeza en el alma, se lleva por dentro... Yo estoy bien, veo a Laura bien, me alegro de que esté bien. De eso se trata también, que los dos hagamos nuestra vida y que también tenemos derecho a rehacerlas y a estar bien", manifestó el artista para Europa Press.

Y añadió: "Yo la veo bien. Ella me lo había comentado y yo quiero que esté feliz, si la veo feliz, estoy perfecto. (...) Llevamos mucho tiempo separados. Las cosas se van descosiendo poco a poco y un día se rompen, no pasa nada. El amor que me llevo de Laura es brutal, son 15 años muy bonitos que se los agradeceré toda la vida. Fueron 15 años maravillosos y eso es lo que me llevo".