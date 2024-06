Hablamos con Laura Sánchez tras su separación de David Ascanio: "Ha sido desde el amor. Las cosas se acaban"

En la tarde de este jueves, 13 de junio, la Biblioteca Nacional de Madrid se vistió de gala para recibir la visita de decenas de rostros conocidos de la cultura española para celebrar la primera edición de los Premios Academia de la Moda Española 2024.

La maestra de ceremonias fue Nieves Álvarez (50 años), que acudió a la cita con un espectacular diseño en rojo de Redondo. Sin embargo, también hubo otros rostros conocidos tanto de la moda como del mundo de la actuación que consiguieron brillar con sus acertados estilismos.

Una de ellas fue Laura Sánchez (43). Aunque la modelo no está atravesando su mejor momento personal tras el anuncio de separación de su hasta ahora marido, David Ascanio, supo mostrar la mejor de sus sonrisas a los allí presentes. EL ESPAÑOL pudo hablar con ella del significado de la moda y de cómo está ahora su corazón.

Laura Sánchez en la primera edición de los Premios Academia de la Moda Española. Gtres

¿Qué significa para usted la moda?

Aparte de mi vida laboral, es también mi modo de vida. Piensa que todos nos vestimos por la mañana. Creo que la gente que dice "no me gusta la moda" simplemente se pone ropa encima, pero tienes que vestirte sin falta.

Es una noche muy importante para todos los presentes.

Es un triunfo. No sé si llega tarde, pero mientras que llegue es lo importante. Bendito sea que tengamos una noche con protagonistas de toda la industria de la moda. Era muy necesario.

¿Qué nos puede contar de su estilismo?

Voy vestida de Juan Duyos, amigo mío de hace muchísimos años con un vestido de su colección 50 aniversario en el que hemos querido destacar la espalda maravillosa. Creo que hoy era para mí un día de negros.

¿Cómo ha cambiado después de tantos años en la industria?

Uy, pues muchísimo... son más de 25 años desde aquella niña de 17 años. Ahora todo me divierte muchísimo más que antes. Antes no lo apreciaba tanto o no me sentía tan privilegiada trabajando en la moda como me siento ahora. Para mí antes era una obligación y ahora es un juego maravilloso que se ha convertido en mi trabajo.

Laura Sánchez en un evento de RTVE. Gtres

¿Hay algo de lo que se arrepienta en este tiempo?

Me arrepiento de no haber sido consciente de lo privilegiada que era mi vida antes de haber sido consciente. Estoy segura de que lo hubiera disfrutado mucho más.

¿Es consciente del impacto que tiene usted en muchas personas?

La verdad es que me siento bastante orgullosa del impacto que tengo al ser diabética. Muchas adolescentes no se lo quieren poner y me lo ven y se lo ponen. Hablo mucho con ellas y tengo muchos foros para hacerlo. Ahí sí quiero ser referencia.

Es importante su labor de normalizar algo que a pesar de todo no está tan normalizado como muchas personas creen.

El problema es que hay una desinformación brutal. Ahí sí que me siento orgullosa de ser referencia, no por subirme a un tacón.

¿Le ha afectado en algo a lo largo de su trayectoria?

No, lo único que no puedo tener el móvil muy lejos porque pita cada dos por tres. Voy con mi pastillita de glucosa y ya está, viviendo.

Pregunta obligada, ¿cómo se encuentra?

Estoy bien.

Laura Sánchez y David Ascanio durante un acto en Madrid en octubre de 2020.

¿Y qué tal con David Ascanio?

Muy bien. Todo está bien. Ha sido desde el amor. Ya lo hemos dicho, estamos bien y ya está. Es una etapa, porque todo son etapas. Si no se aprende... Ha sido una etapa maravillosa y no tengo ningún recuerdo feo, para nada. Ya está, las cosas se acaban.

¿Y qué proyectos tiene por delante?

We Love Flamenco 2025, la décima edición, ya estamos en el lío. Seguiré todo el verano con Ana Rosa Quintana. Y también me escaparé a la playita unos días. Este verano va a ser diferente. Hay que trabajar y hay recoger la huerta que tengo.