Jennifer Lopez, cronología de sus catastróficas desdichas: el fracaso de su película, la gira anulada y el cuarto divorcio

Son muchos los meses que se lleva especulando sobre una posible separación entre la cantante y actriz Jennifer Lopez (54 años) y Ben Affleck (52). Finalmente, ya es oficial. La pareja ha decidido tomar caminos separados tras dos años de matrimonio. Además, la artista ya ha solicitado el divorcio.

Ha sido el portal de espectáculos TMZ quien avanzaba este pasado martes, 20 de agosto, que la estadounidense habría presentado los documentos pidiendo el divorcio ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Además, llamó especialmente la atención que fuese Lopez la encargada de hacer los trámites por ella misma sin necesidad de un abogado.

Un divorcio -el cuarto para ella- que, casualidad o no, tiene lugar el mismo día en el que Affleck y JLo contrajeron matrimonio. Fue el 20 de agosto de 2022 cuando ambos se dieron el 'sí, quiero' en Riceboro, Georgia. En aquel momento, parecía el final perfecto para una historia de amor que ha durado 20 años. Sin embargo, la separación no es la única desdicha a la que la cantante ha tenido que hacer frente este tiempo atrás. Una gira cancelada, un documental sin éxito y la venta de varias mansiones se suman al que ya es el año más convulso para la diva de El Bronx.

Jennifer Lopez y Ben Affleck, en una de sus últimas apariciones juntos. Gtres

El pasado 24 de julio, Jennifer Lopez soplaba las velas y celebraba su 55 cumpleaños. Una celebración larga y emotiva a la par que agridulce, pues la artista no ha atravesado un año fácil y son varios los obstáculos a los que ha tenido que hacer frente, siempre acompañada de los rumores de ruptura con Ben Affleck.

Como si de la mismísima serie de Los Bridgerton se tratase, la intérprete de On the Floor arrancó los festejos con una gran fiesta en su vivienda de Los Hamptons, Nueva York, el lugar que se ha convertido en su refugio durante estos últimos meses. Una celebración en la que Lopez estuvo rodeada de su madre Guadalupe y junto a amigos y familiares. Sin embargo, la ausencia de su entonces marido, Ben Affleck, fue más que notoria y solo aumentó los rumores de crisis en la pareja.

Tanto Jennifer como Ben quisieron despejar todo atisbo de duda y por ello celebraron juntos el cumpleaños del actor el pasado 15 de agosto. Affleck cumplió 52 y lo hizo rodeado de su familia y amigos, y en compañía de Jennifer Lopez, quien acudió a la casa de su pareja ubicada en Brentwood. No obstante, fueron varios los medios que señalaron que la actriz apenas estuvo media hora, algo que no dejó de avivar los rumores de que su relación no estaba atravesando un buen momento.

Jennifer Lopez, en la celebración de su 55 cumpleaños. Gtres

El pasado mayo es un mes que permanecerá grabado para siempre en la memoria de Jennifer Lopez. A pesar de que los rumores de crisis comenzaron a resonar en marzo, no fue hasta dos meses después cuando la situación empezaba a ser preocupante. Y es que la pareja ya apenas se dejaba ver en público. De hecho, la primera gran pista fue que ella asistió a la gala MET -que además amadrinó- sin Affleck. Un gesto que sorprendió a todos.

Cancelación de gira

También a finales de ese fatídico mes de mayo una de las peores noticias para la cantante haría su aparición: la cancelación de su gira. A mediados de febrero, la artista lanzó su nuevo álbum This is Me... Now y estaba planeado llevar a cabo una serie de conciertos en 37 estadios de Estados Unidos y Canadá en los meses de julio y agosto. Un espectáculo que quedó en un simple pensamiento, pues la actriz cambió de forma rotunda sus planes a escasos dos meses de comenzar la gira.

A través de un comunicado de Live Nation, la empresa organizadora del espectáculo, se recogía la decisión definitiva de Jennifer Lopez con respecto a la gira de conciertos: "Jennifer se va a tomar un tiempo para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos". Lopez, por su parte, solo se manifestó afirmando que se encontraba "devastada por haber decepcionado a sus seguidores". "Por favor sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario", añadió en un comunicado colgado en su propia página web.

A pesar de que no se llegaron a dar más explicaciones al respecto, la prensa especializada en el sector del entretenimiento aseguró que JLo estaba teniendo problemas para vender las citas.

La actriz, paseando por Los Ángeles en una de sus últimas apariciones. Gtres

This is Me... Now forma parte de un ambicioso proyecto con el que la artista planeó su regreso al ojo público tras un lustro de dedicarse casi principalmente al cine. Esta estrategia autofinanciada y con costos reportados de 20 millones de dólares incluye un musical con sus temas más populares -una obra audiovisual que tuvo salida en Amazon Prime y ha salido muy mal parada por la crítica- y un documental que se enfoca en su historia amorosa con el que fuera su esposo. Una serie de varapalos profesionales para la que era considerada como una de las artistas más consagradas de la industria musical.

Aunque no ha sido hasta este miércoles, 21 de agosto, cuando la noticia de su separación se ha confirmado, lo cierto es que ya hubo un hecho que nos anunció que una posible ruptura podría estar a la vuelta de la esquina.

A mediados del mes de julio, la pareja puso a la venta oficialmente a la venta su opulenta mansión de Beverly Hills. La propiedad de 38.000 metros cuadrados fue publicada en la lista MLS, un mes más tarde de que los rumores sobre una posible venta rodeara al matrimonio.

Mansión de Jennifer Lopez y Ben Affleck. Grosby Group

También a principios de ese mismo mes, Page Six reveló que la pareja se está deshaciendo de obras de arte de su lujosa casa. Las fuentes indicaron que coleccionistas y compradores interesados han estado comprando "arte y algunas piezas" que estaban "recién a la venta" en la mansión de la pareja a principios de junio.

Un año el 2024 que será sin duda uno de los que quedarán marcados para siempre en la vida de Jennifer Lopez, marcado por un complicado momento personal y numerosos varapalos profesionales.