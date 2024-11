Josie habla alto y claro sobre el vestido de Cristina Pedroche para las campanadas: "Por favor, que me liberen de esto"

Por un año más, Cristina Pedroche es una de las encargadas de presentar las campanadas de Antena 3. Desde que en 2014 eligió un diseño negro de transparencias de Charo Ruiz, su participación y estilismo ha dado mucho de que hablar.

No es de extrañar que, en las próximas campanadas, vuelva a ser uno de los temas más comentados por los españoles. Aunque aún no se conoce cuál será el diseño que lucirá, Cristina Pedroche ya ha conseguido crear expectación.

En algunos programas ya se han ido dejando algunas pistas sobre el nuevo diseño que lucirá durante el evento. Tan solo hace unos meses, reveló que aún no tenía tomadas las medidas, pero que ya estaba decidida la idea y el concepto.

Las pistas de Josie

La curiosidad de saber sobre el hasta ahora desconocido vestido ha conseguido que se tomen ciertas medidas por parte de los periodistas, tales como acudir con personalidades cercanas a Pedroche.

Recientemente, Josie, estilista de la comunicadora, fue cuestionado sobre el diseño, el cual se ha convertido en un gran secreto. Desde Aruser@s, programa de LaSexta no han perdido oportunidad y ha sido uno de los temas comentados durante la mañana de este viernes.

"Ya tenemos algunas pistas de cómo será el futuro vestido de Cristina Pedroche para despedir el año", ha señalado Tatiana Arús, una de las colaboradoras del programa; comentario que ha dado paso al vídeo en el que Josie hablaba del atuendo de la presentadora de las campanadas de Antena 3.

"No te puedo dar pistas, pero yo estoy muy contento, vamos, me he quedado super a gusto", ha afirmado el estilista a los periodistas.

Josie, sobre el vestido de Cristina Pedroche en Campanadas: "Estoy muy contento, es el mejor" https://t.co/P54SGmybp0 — Aruser@s (@AruserosLaSexta) November 22, 2024

"A mí me parece el mejor, pero bueno, a ver qué te parece a ti", ha añadido ante las preguntas de los comunicadores.

Ante los cuestionamientos sobre el nuevo look, el estilista ha terminado diciendo que "hombre, tiene que ser más, si yo no voy a subir un escalón, me quedo donde estoy y el día que ella no vaya a subir más, me quedo en mi casa feliz".

Lo que dicen los aruseros

Además, el ya usual autor de las icónicas creaciones, ha añadido que, con este, serán diez las invenciones que ha realizado durante los últimos años: "Es el décimo mío y, ya por favor, que me liberen de esto".

Ante los comentarios del estilista, los aruseros no han podido evitar preguntarse sobre el vestuario de Chicote, quien estará junto a Cristina Pedroche para dar la bienvenida al 2025.

"Es que no sé si el estilista también es Josie", ha bromeado Tatiana Arús mientras respondía a las preguntas de sus compañeros.

Ante esta divertida intervención, Alfonso Arús, presentador del programa, no dejó pasar la oportunidad de añadir: "Espérate porque igual sale con un color estridente".