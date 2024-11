David Broncano sí grabó la entrevista a Jorge Martín: todo sobre la polémica entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'

La polémica entre La Revuelta y El Hormiguero está lejos de zanjarse. En la noche de este pasado jueves 21 de noviembre, David Broncano lanzaba una dura acusación a El Hormiguero. El presentador acusaba al programa que conduce Pablo Motos de “presionar” y “amenazar” a los famosos para que no acudan antes al formato de TVE. El espacio de 7 y acción respondió rápidamente, pero la controversia no ha cesado.

Sin embargo, la verdad es más compleja de lo que expresó Broncano en el teatro Príncipe Gran Vía. El jienense señalaba que El Hormiguero le impedía realizar la entrevista que tenía preparada para ese día al campeón mundial de Moto GP, Jorge Martín. “Iba a venir. De hecho, está aquí abajo, y, como un rato antes, nos han dicho que en El Hormiguero se habían enterado de que Jorge Martín venía primero aquí”, expresaba.

“Como no quieren que nadie vaya antes aquí que allí, han movido sus hilos. Ellos tienen formas de presionar en estas cosas, y nos ha dicho Jorge que no podía hacer el programa porque, si no, pasarían algunas cosas”, proseguía. Broncano hacía así estallar la polémica. El Hormiguero reaccionó en redes sociales, aclarando que todo ha sido un “malentendido”.

“Ha sido un malentendido sin mayor importancia. Dos semanas antes de la final, habíamos acordado contar en exclusiva con Jorge Martín en nuestro programa. Hoy uno de sus representantes ha cometido un error al cambiar la visita que tenían programada con otro piloto. Tras lo sucedido, Dorna, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo, contactó con los representantes para resolver la situación”, explicaba el programa en un post en X.

Una polémica en la que Broncano no ha dicho la verdad. El presentador obviaba que la entrevista sí que se grabó. No sólo eso, sino que el jienense contó una versión un tanto distinta de la realidad. Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, sí que hubo llamada tanto de El Hormiguero como Dorna y de los representantes del piloto. Sin embargo, no era para lanzar “amenazas”, sino para recordar que Martín tenía un “acuerdo de prioridad”.

Tal y como señaló El Hormiguero en su post, hubo un malentendido entre los representantes de Martín. El piloto de motociclismo tiene más de un representante y un error de comunicación entre ellos provocó que Martín acudiese a la entrevista en el teatro Príncipe Gran Vía. Según han señalado fuentes a BLUPER, inicialmente, la entrevista estaba prevista para que fuese con Pedro Acosta, en lugar de Jorge Martín.

Un error ajeno

Sin embargo, la organización del formato pidió cambiar la entrevista por Martín y uno de los representantes, Albert Valera, dio el visto bueno sin consultar al otro, quien había gestionado el acuerdo de prioridad con El Hormiguero. Fue después que el piloto compartiese una imagen en Instagram señalando que iba a ir a La Revuelta cuando el equipo de El Hormiguero y Atresmedia reaccionan y es cuando se produjeron las llamadas.

Esas llamadas ocurrieron después de la grabación, por lo que a Broncano no le daba margen de maniobra para cambiar la programación para el pasado 27 de noviembre. A pesar de las graves acusaciones de Broncano, la entrevista se realizó y no hubo “amenaza” alguna, sólo el “cumplimiento de un contrato de prioridad”. Tras su primera entrevista con Pablo Motos, que dejó “muy buenas sensaciones”, el piloto ya tenía negociado regresar al formato.

Aquí explicación de lo que ha pasado hoy. pic.twitter.com/tQc2S2iAhL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 21, 2024

Por otro lado, Dorna es la empresa organizadora del Mundial de Motociclismo y tiene un acuerdo con Atresmedia para la emisión de tres grandes premios de Moto GP. Con lo cual, tiene lógica que haya prioridad en dar una entrevista primero a un formato de la cadena ubicada en San Sebastián de los Reyes.

Además, las mismas fuentes dejan claro que la competencia entre La Revuelta y El Hormiguero es sana. Es más, señalan que la entrevista de Jorge Martín con Broncano puede emitirse una vez el piloto conceda otra a Motos, la cual está prevista para el miércoles 27 de noviembre. Eso muestra que no hay problema alguno para el formato de Antena 3 para que sus invitados acudan también a espacios similares.

Es más, no sería la primera vez que sucede. Uno de los primeros ejemplos es Ana Mena, quien acudió al formato de Broncano tras visitar el de Motos. Hovik Keuchkerian, Mario Casas o Carmen Machi también han visitados los dos programas, con una separación temporal de una semana. Está también el caso de Belén Esteban, cuya visita a El Hormiguero se produjo semanas después de que fuera a La Revuelta, en este caso, la empresaria llegó a negociar primero con Motos, pero terminó yendo primero al de Broncano. Como pudo verse, la de Paracuellos no tuvo problemas después en ir a pasárselo bien con Trancas y Barrancas.

Ha sido un malentendido sin mayor importancia. Dos semanas antes de la final, habíamos acordado contar en exclusiva con Jorge Martín en nuestro programa. Hoy uno de sus representantes ha cometido un error al cambiar la visita que tenían programada con otro piloto. Tras lo… — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 21, 2024

La versión de TVE

La versión que ha dado a TVE admite que la entrevista se grabó, pero difiere en cuanto a las fechas. Tal y como ha señalado Adela González en Mañaneros este viernes 22 de noviembre, la Corporación pactó la visita de Martín el 8 de noviembre. A pesar del baile de fechas, ambas versiones tiran por tierra el discurso de David Broncano sobre la imposibilidad de hacer una entrevista, como también las presuntas “presiones” que denunciaba.

Lo cierto es que La Revuelta lleva un mes no tan redondo frente a lo que fue octubre. El Hormiguero lleva unas semanas liderando varias jornadas frente al formato de Broncano. Es más, esta última semana, el programa del access prime time de La 1 no ha liderado en ninguno de los tres días que se ha enfrentado al espacio de Motos.

Además, ha estado la reacción de Jorge Martín, quien ha dado las gracias a Broncano públicamente por la entrevista. “¡Gracias a todo el equipo de La Revuelta y al público! ¡Fue una gran noche! Pronto volveré y lo compartiremos con toda la audiencia”, expresaba en su cuenta de X.

¡Gracias a todo el equipo de @LaRevuelta_TVE y al público! Fue una gran noche! Pronto volveré y lo compartiremos con toda la audiencia ❤️ https://t.co/2BNrIWTRlE — Jorge Martín Almoguera (@88jorgemartin) November 22, 2024

El piloto reaccionaba así a otro post de La Revuelta, en el que confirmaba implícitamente que sí hubo entrevista con el campeón mundial de motociclismo. “Por si quedaba alguna duda, ayer Jorge Martín y su equipo hicieron todo lo posible para que la entrevista se pudiera emitir. Tuvieron un comportamiento impecable y ojalá podamos invitarle nuevamente más adelante y celebrar con él que es campeón del mundo”, comunicaban en la misma red social.

Broncano no ha dicho la verdad

No obstante, el equipo de La Revuelta no declara oficialmente que la entrevista sí que se produjo y que el motivo de su no emisión está relacionado con un contrato de prioridad (no de exclusividad, dado que el piloto puede conceder entrevistas a otros programas de televisión), algo habitual en los medios de comunicación y de lo que no es ajeno el propio Broncano.

Aunque Broncano no impone contrato de prioridad frente a El Hormiguero, sí que lo hace frente al otro talk show de TVE, Late Xou, el programa que presenta Marc Giró en La 2 y que es de carácter semanal. Con lo cual, el jienense es consciente de este tipo de acuerdos.