Joaquín Prat, contra la invitada de esta noche de ‘¡De Viernes!: “No se puede ser más cutre y más miserable”

En el tramo final de Vamos a ver se ha tratado, como es habitual, temas relacionados con el mundo del corazón. Y han aprovechado para promocionar la entrega de esta noche de ¡De Viernes!, en la que, entre otros, se contará con el testimonio de Isa Pantoja, Ángel Cristo, Ana Illas y Aurah Ruiz.

Esta última, en concreto, va a comentar, de manera crítica, la boda de Ángel y Ana. “Todo el mundo se quedó con hambre, todo el mundo olía a barbacoa. Me arrepiento de haber ido a esa boda, cutre, pésima”, dice Aurah en el primer avance. Vamos a ver, además, puso un vídeo del matrimonio reaccionando, y dando poca importancia a sus palabras, y hasta ironizando conque ellos mismos acabaron con hambre en sus nupcias.

“Es tan cutre… es tan cutre. Me declaro fan de esta pareja, cada día me gustan más. ¿Se puede ser más cutre y más miserable que criticar una boda en la que vas invitada con todo el amor del mundo?”, ha preguntado Joaquín Prat, para iniciar un pequeño debate. Y, en ese sentido, Marta López apuntó que Aurah “está criticando al sitio, no a los novios”.

Antonio Rossi recordó que el día de la boda fue un día “complicado”, en el que llovió y hubo que cambiar muchas cosas, y de ahí que no todo saliese como estaba previsto. “Ya tiene que necesitar dinero Aurah”, deslizaba por su parte Adriana Dorronsoro.

Miguel Ángel Nicolás se tomó a guasa las declaraciones de Ruiz. Y valoró que de “una boda retransmitida, con exclusiva, alegra este tipo de declaración, da vidilla”. “¡Eres oscuro!”, le reprochó con humor Pepe del Real.

Carmen Borrego salió en defensa de Aurah Ruiz: asegura que los primeros que acusaron a la influencer de ser el topo que filtró datos de la boda fueron los novios, “y ella no había dicho nada”. Y Nicolás también reflexionaba sobre cómo “en casi todas las bodas famosas hay alguien diciendo qué ha salido mal”.

“Todos los invitados piensan lo mismo que Aurah”, sentenció Kike Calleja. Y entonces explicó que ha ido a muchas bodas que no le han gustado y no ha dicho nada. Y que, por eso, “los regalos hay que hacerlos después de la boda, no antes, según te lo hayas pasado”. Esto provocó que Joaquín Prat estallase a reírse: “Eres un cutre, a la mía no te invito. ¡Qué cutre colega, qué cutre!”.

Calleja detallaba que no es la única persona que actúa así, pero Prat no salía de su asombro: “¿Haces el regalo dependiendo de si el solomillo está en su punto? ¡Qué cutre! ¡Cómo eres así!”. Y, entre risas, salió del plató, no sin antes volver a exclamar: “¡Qué cutre, tronco! ¡No se puede ser más cutre!”.