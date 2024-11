La reacción de Kiko Matamoros a la muerte de María de Mora: “Me contó su último tumor y no le di importancia”

La empresaria María de Mora, conocida por intermediar entre mujeres famosas y empresarios para que tuviesen cenas íntimas, ha fallecido en Madrid a los 63 años, tal como avanzaban en primicia desde Jaleos. Su popularidad se disparó a raíz de una cámara oculta en el año 2004, en la que salió a la luz un libro en el que vendrían las celebridades que, presuntamente, ejercían para ella la prostitución, así como sus adinerados clientes.

Por este motivo, María de Mora se hizo una persona muy popular en la televisión, y llevó a cabo numerosas intervenciones en programa de corazón como DEC, Sálvame o Sálvame Deluxe. En este último espacio, de hecho, fue donde habló abiertamente del cáncer, enfermedad que no ha podido superar, y contra la que ha estado 30 años batallando.

En Ni que fuéramos Shhh, María Patiño ha querido recordar a María de Mora charlando con Kiko Matamoros, quien fue su amigo durante muchos años. Tanto es así, que de Mora le abrió las puertas de su casa en un momento en el que tuvo necesidad, y por ello, el colaborador televisivo, que participó por videollamada, solo tuvo bellas palabras hacia la empresaria.

“Me sentía muy querido por ella, y me he sentido toda la vida muy apoyado. Cada vez que he tenido una crisis personal, un problema, ella estaba a mi lado”, comenzó diciendo Matamoros. Y lamentó “profundamente no haberme enterado del deterioro que había tenido los últimos 20 días. Me hubiera gustado ir a verla y darle un beso y despedirme, pero bueno, ha sido una luchadora contra el cáncer”.

Matamoros cree que ha “fallado” a María, porque habían tenido poco contacto en los últimos tiempos. La última vez que la vio fue en su boda, en 2023, y que hablaban por chat telefónico. “Sí me comentó el último tumor que le habían detectado, y no le di mayor importancia. Pensaba: mira, pues otro que vas a superar”, lamentaba.

María Patiño quiso aprovechar para preguntar por “el famoso book” con el que ponía empresarios y chicas famosas, y si cree que algún día verá la luz. “No. Son secretos que se llevará a la tumba. Ella habló de determinadas personas para defenderse, y porque fue objeto de aquella cámara oculta, en la que una persona la delató para salvarse ella”, respondía. Y añadía: “Se lleva muchísimos secretos de señoras que han sido portada de revista, que lo han sido y que posiblemente lo seguirán siendo”.