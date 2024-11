Muere María de Mora, la 'madame' que organizaba cenas entre poderosos hombres y mujeres famosas por 20.000 €

Triste noticia la que se ha conocido este viernes, 22 de noviembre. Ha fallecido María de Mora, tal y como ha podido saber en primicia EL ESPAÑOL, conocida durante años por, además de aparecer en televisión, organizar lujosas cenas para poderosos hombres y mujeres famosas por más de 20.000 euros. A lo largo de su vida, la colaboradora luchó contra tres cánceres, tal y como ella misma desveló en diferentes entrevistas.

Su último adiós tendrá lugar este mismo viernes en el tanatorio de La Paz, en Tres Cantos. A partir de las 11 de la mañana, sus seres queridos y amigos velarán sus restos en la sala 14 del citado emplazamiento, como confirma este diario.

Fue en 2014 cuando María de Mora se sentó en el plató de Deluxe para contar que volvía a padecer cáncer por tercera vez, todos ellos de mama. "Cuando me dijeron que tenía cáncer, mi primera reacción fue decir 'no me lo puedo creer'. Tuve miedo, mucho miedo. Pensé que no iba a poder superarlo. Creí que no iba a tener fuerzas para afrontar un tratamiento tan agresivo como el que atravesé hace 17 años", explicó. El primero fuero a los 36, el segundo a los 38 y el tercero a los 53.

María de Mora en una imagen de archivo. Gtres

María de Mora saltó a la fama en 2004 tras ser víctima de una cámara oculta que pretendía destapar a famosas actrices y presentadores que, supuestamente, ejercían la prostitución y cuyos nombres se encontraban en un archivo que tenía ella en su poder.

Fueron múltiples los programas de televisión que quisieron relatar su testimonio. Así se convirtió en un rostro habitual de Antena 3 y Telecinco. Siempre jugó a la ambigüedad para no destapar los secretos de rostros conocidos y evitar así demandas o represalias. Pero sí que confirmó ser el puente entre las famosas y los poderosos, a quienes esta ponía en contacto. Unas veladas por las que se pagaban ingentes cantidades de dinero.

Nunca se consideró una madame y así lo explicó en Sábado Deluxe: "Jamás les he cobrado a las chicas, porque eso sería un delito. Yo cobraba de mis clientes por presentarles chicas para ir a cenar, pero nunca de ellas. Jamás les dije que tenían que acostarse con nadie".

La empresaria decidió apartarse de los medios de comunicación y reinventarse como asesora estética. Era a través de sus redes sociales, donde acumula casi 2.000 seguidores, donde hablaba y debatía sobre los retoques y las cirugías de rostros populares. Pero hacía tiempo que no se dejaba ver en este perfil, ya que su última publicación data del 18 de agosto.

En estos años, han sido muchos los nombres que se han relacionado con la empresaria y que luego negaban conocerla. "Hay famosas que han trabajado para mí y ahora niegan conocerme", expresaba. Defendió en el programa Dónde estás corazón que dejó el negocio por miedo y por sentir que había traicionado a sus amigos.