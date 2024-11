Eugenia Martínez de Irujo tiende la mano a su hermano Cayetano para un acercamiento "Se arreglará tarde o temprano"

Desde el 20 de noviembre de 2014, nada volvió a ser lo mismo en el seno de la familia Alba. Este pasado miércoles, se cumplieron 10 años del triste fallecimiento de Cayetana de Alba a los 88 años tras unos meses quejada de una débil salud. Ha sido una década marcada por el distanciamiento entre hermanos y las rencillas personales.

Esta última semana han vuelto a ser los protagonistas después del cruce de indirectas que han protagonizado Eugenia Martínez de Irujo (55) y su hermano Cayetano Martínez de Irujo (61). ¿El motivo? La misa que el duque de Arjona organiza anualmente y en la que la nula presencia familiar es noticia cada 20 de noviembre.

En esta ocasión, coincidiendo con el décimo aniversario de su fallecimiento, también asistió el actual duque de Alba y mayor de la familia, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo (76). Dos días después de esta cita, y después de copar los titulares por la indirecta que le envió la aristócrata a su hermano a través de redes sociales, la pequeña de la familia ha vuelto a hablar públicamente del tema.

Eugenia Martínez de Irujo en una imagen junto a Narcís Rebollo. Gtres

Eugenia Martínez de Irujo ha presentado este jueves, 21 de noviembre, en Madrid, su último proyecto profesional: una colección de vajilla y mantelería en colaboración con el diseñador Lorenzo Caprile para Madame Sushita. Aquí ha estado arropada por su marido, Narcís Rebollo (54), su hija, Tana Rivera (25) y su hermano Fernando (65).

Después de asegurar que no le hacía falta ir a misa para recordar a su progenitora, Eugenia ha tendido una mano para una reconciliación. "Lo digo todos los años, me da igual repetirlo, pero de verdad, hasta el día que me muera será así. Estoy agotada, todos los años me hacéis la misma pregunta. No me hace falta ir a misa, ya hace diez años que murió", comenzó a explicar ante los micrófonos de Europa Press.

Y continúa: "Vivo y siento a mi madre como a mí me da la gana, desde luego no es yendo a misa. No me hace falta ir a misa para recordar a mi madre y no es ni por malos rollos, ni por no sé qué". Fue entonces cuando mostró su predisposición a un acercamiento con Cayetano. "Adoro a todos mis hermanos, tendré diferencias con mi hermano, no lo voy a negar, es así, pero tarde o temprano se arreglará, seguramente, lo tengo claro, no tengo nada más que aclarar. Más claro no lo puedo decir", quiso aclarar.

Eugenia Martínez de Irujo en la presentación de su nueva colección. Europa Press

También se pronunció sobre la afirmación de que Cayetano era el "elegido" por su madre y el más cercano a la duquesa en los últimos años. "Él tiene esa percepción, por mi parte creo que está equivocado, nada más lejos, mis hermanos creo que no opinan lo mismo. Mi madre nos quería muchísimo a todos, si él era el favorito, imagínate yo que era la niña. Creo que mi madre nos ha querido a todos por igual", sentenció.

La ausencia de Tana

Tana Rivera, aunque siempre discreta con todo lo que tiene que ver con su vida privada y familiar, también quiso responder a las preguntas de los reporteros sobre este cruce de acusaciones. Fue una de las ausentes de la misa en homenaje a la duquesa de Alba y quiso justificar esta falta: "Tenía mucho trabajo y no podía ir, pero yo es que tampoco necesitaría esas cosas para tener a mi abuela presente, la verdad. Siempre que puedo voy, incluso vivo en Sevilla y cuando puedo me paso por la iglesia de los Gitanos y la veo y rezo. A mi abuela la recuerdo todos los días".