La indirecta de Eugenia Martínez de Irujo a su hermano Cayetano en el 10º aniversario de la muerte de la duquesa

El 20 de noviembre quedará marcado para siempre en el calendario de la familia Alba. Tal día como hoy hace 10 años fallecía Cayetana de Alba a los 88 años tras unos meses aquejada de una débil salud. Se cumple una década del día más triste para el viudo de la noble, Alfonso Díez (74), sus seis hijos y sus nietos.

Desde entonces, nada ha vuelto a ser lo mismo para sus seres queridos. Han sido unos años marcados por el distanciamiento entre los hermanos, cuyas guerras han sido motivo de titulares. Los desacuerdos económicos y las rencillas personales han sido los motivos principales de esta división que parece irreversible.

Como no podía ser de otra manera, cada 20 de noviembre sus vástagos recuerdan el legado que dejó la duquesa. La última en hacerlo ha sido Eugenia Martínez de Irujo (55). La aristócrata ha utilizado sus redes sociales para hacerle un especial homenaje a su genuina progenitora.

"Siempre conmigo mamá... siempre juntas... siempre en mi corazón", escribe la también empresaria junto a unas tiernas fotografías en las que se le puede ver junto a su madre cuando era pequeña. Lejos de quedar en un bonito homenaje, esta publicación ha estado acompañada de un dardo envenenado.

"No me hace falta ir a misa para recordarte. Siempre en mi pensamiento", ha añadido en forma de hashtag.

Unas palabras que evidencian el complicado momento personal que atraviesa la familia. Desde el triste fallecimiento de la duquesa de Alba, Cayetano Martínez de Irujo (61) organiza cada 20 de noviembre una misa homenaje en memoria de su madre. Una cita que tiene lugar en la iglesia de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla.

Las ausencias de sus hermanos han sido una crónica habitual y sólo ha estado acompañado por íntimos amigos, por su exmujer Genoveva Casanova (47) o por su actual pareja, Bárbara Mirjan. Se esperaba que en esta ocasión, coincidiendo con el décimo aniversario de su fallecimiento, la familia consiguiese llegar a un punto en común para homenajearla.

Ya hace unos meses, el jinete reconocía que su relación con su hermana pequeña estaba rota. "Han pasado cosas feas, por eso ha sido una decepción muy grande. Cuando alguien me hace una injusticia flagrante y, además, no quiere ni sentarse a hablarla... Para mí ha terminado".

Tal y como apuntó Cayetano Martínez de Irujo a EL ESPAÑOL, Carlos Fitz-James Stuart (76), hermano mayor y actual duque de Alba, sí que estará presente en la cita que tendrá lugar esta misma tarde. Sin embargo, su presencia tampoco agradaría de todo al jinete.

Según ha señalado Beatriz Cortázar en Informalia, Cayetano Martínez de Irujo ha querido dejar claro que la misa la ha organizado él, aunque sea el actual duque de Alba quien presida el evento.

"Me parece muy bien que quiera estar, pero todo está organizado por mí, desde la esquela al organista y el sacerdote, algo que he venido haciendo cada año para honrar la memoria de mi madre. Todos los que quieran venir me parece fenomenal e incluso también que quieran sufragar los gastos que llevo costeando en estos nueve años", puntualiza en el citado medio.