Belén Esteban se cabrea en ‘Ni que fuéramos Shhh’ y sufre una subida de azúcar: “Me quito el micro y me voy”

Las Campanadas de Telecinco de este año estarán en manos de Ion Aramendi y Blanca Romero desde Lanzarote, y más tarde, en desconexión con Canarias, darán la bienvenida al año nuevo Ángeles Blanco y Ricardo Reyes. Y fuera de la ecuación han quedado los Mozos de Arousa, quienes tenían incluso ya firmada su participación en Mediaset el 31 de diciembre, tal como ha desvelado uno de estos gallegos, Borjamina.

Una polémica que ha estado avivada en las últimas horas en las redes sociales, y que ha sido recogida en Ni que fuéramos Shhh en la entrega de este 21 de noviembre. Allí, Belén Esteban ha reflexionado sobre cómo le simpatiza este trío gallego, pero que no los veía como alguien potente como para esa retransmisión tan importante.

Belén ha reconocido que su madre es seguidora de Reacción en cadena, y que ella siguió a Bruno en Bailando con las estrellas. Por ello, quiso mandarles un mensaje: “Mi consejo que no escribáis más, que si quieren hablar, que lo hagan cuando pase todo. Que se cojan y que se vayan los tres a divertirse a un viaje, entre los tres, con lo que han conseguido. Y cuando vengan, ya no con el calentón que tienen ahora mismo, porque están enfadados, porque se nota, si tienen que hablar, que hablen”.

Mientras debatía sobre los Mozos de Arousa, Belén estaba ayudando a Chelo García-Cortés a cocinar un conejo, y por eso, a veces no se enteraba de todo. Al ser reprendida por María Patiño tras preguntar algo que ya se había explicado, se escuchó un pitido, correspondiente a su sensor de glucosa. “Mira, me ha subido el azúcar”, reprochaba la colaboradora. Y apuntó que en ese momento tenía 242 “con la flecha para arriba”, cuando su nivel óptimo es de 120.

“Pues llevas toda la tarde sentada, haciéndote las uñas”, le deslizó con sorna el director, David Valldeperas, que poco antes había bromeado conque estaba demasiado callada. “Te digo una cosa. Como sigas así me quito el micro y me voy a Paracuellos. Me vas a decir que llevo callada. Me voy a callar, ahora hablaremos tú y yo en la terraza, los tienes bien gordos, guapo”, le recriminó a David. Y María Patiño le pidió que tuviese respeto, que es el director.

Tras la Quickie Ronda, Javier de Hoyos procedió a desvelar el minuto de oro y el minuto de plomo del día anterior, es decir, el minuto más y menos visto. Y mientras hablaba, María Patiño interrumpió para volver a recriminar a Belén, que estaba a otros menesteres: “Está hablando Javi”. Y, todavía enfadada, la que fuese conocida como princesa del pueblo defendió que ella iba a seguir ayudando a su amiga Chelo, que necesitaba una mano.