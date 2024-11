Belén Esteban desvela por qué ha cogido miedo a conducir y el gran número de clases que dio para sacarse el carnet

Este martes, Kiko Hernández ha estado de lo más solicitado en Ni que fuéramos Shhh. Mientras que María Patiño y Belén Esteban respondían una entrevista en el plató, el empresario teatral tuvo que asumir las labores de presentación (muy a su pesar). Y, más tarde, tuvo que salir del programa para cumplir con una petición del director, David Valldeperas: que le aparcase su vehículo, que lo tenía mal estacionado.

Por ello, los espectadores del canal TEN comprobaron cómo Hernández condujo el auto, mientras, desde el plató, todos comentaban su actitud y su parsimonia. “Decid la verdad ahora de lo que veáis, que luego os calláis”, pedía Belén Esteban, en referencia a comentar el “ver cómo lo hace”.

“Va a aparcar el coche del director, el director no puede dejar los mandos. Un capitán no puede abandonar un barco”, exponía María Patiño, para aclarar qué estaba sucediendo en el programa, para quién se hubiera incorporado más tarde.

Los compañeros se preguntaban si Kiko veía necesario quitar la capota del coche para estacionar el vehículo. “¿Aparcar es lo más complicado?” quiso saber María Patiño, y Belén Esteban admitió que para ella, sí. Tras esto, la gallega aclaró que ella no conduce coches: “Yo conduzco programas”.

Tras bromear con la posibilidad de que Kiko Hernández se pasease por delante de las instalaciones de Mediaset, María Patiño lanzó una pregunta muy directa a su compañera: “¿Cuándo vas a volver a conducir, Belén?”. Y, con mucha sinceridad, la ganadora de Más que baile declaró que no tiene intención de volver a hacerlo: “Me da mucho miedo”.

“Tienes que perder el miedo. Yo cogí la bicicleta cuando me caí y superé el miedo”, le recomendaba Belén. El motivo por el que no ha vuelto a conducir es “por la pierna”, en referencia a la brutal caída que sufrió en Sálvame emulando una prueba de Supervivientes, y que provocó que se partiese la tibia y el peroné. “Me da miedo”, insistió.

“Después de lo que te costó...”, deslizaba la presentadora. “No me costó tanto, me costó dos veces el teórico y una el práctico”, le corregía con orgullo Belén. Y añadía: “Lo que pasa es que di 70 clases. Lo normal es 20 o 30. Pero es que yo nunca había cogido un coche”. “Me da pánico”, volvería a decir poco después.

María Patiño, por su parte, admitió que nunca se ha sacado el carnet, aunque sí que estuvo apuntada a la autoescuela. Sin embargo, lo dejaba cuando llegaba “la lección del motor y la bujía me aburría y lo dejaba”.