María Patiño, sin piedad contra Bertín Osborne desde el nuevo ‘Sálvame’: “Es un machirulo machista”

A gritos. Así se ha analizado esta tarde en Ni que fuéramos Shhh las últimas palabras de Bertín Osborne sobre el hijo que tuvo con Gabriela Guillén. Para Europa Press, el que fuese presentador de Mi casa es la tuya ha explicado que le objetivo de hacerse unas pruebas de paternidad es demostrar si el niño “es tuyo o no es tuyo, y yo ya he dicho que es mío, con lo cual no tiene ningún sentido ir a un juzgado a hacer una cosa que ya he reconocido”.

Osborne también ha recordado que “hay un menor involucrado, y el día de mañana, ese niño, independientemente que yo le vea, no le vea, le trate, le cuide o lo que sea” podría enfrentarse a otros niños que le dijeran que “no sabías de quién eras” y por eso hubo que recurrir a pruebas de paternidad. “No voy a hacerlo. Y según la ley, si no voy la ley, me lo adjudican, pero es que yo ya me lo he adjudicado y no quiero que el niño pase por eso el día de mañana. Que pasará porque esto es un circo”, sentenciaba.

Sus palabras se han analizado al pormenor en el programa de TEN, y pronto surgieron posturas encontradas entre los colaboradores. Había algunos que decían que Bertín ya habría reconocido al hijo, y otros que lo que habría es aceptado la paternidad, sin reconocer que fuese su hijo realmente.

“Él hará lo de Pepe Navarro, y el día de mañana se quejará”, se atrevía a vaticinar María Patiño, que pronto se encendió, porque cree que Bertín “está mintiendo” porque “da a entender que esta tía se va con siete tíos”. “Él da a entender que tiene una responsabilidad como padre”, apuntaba Kiko Matamoros, pero la presentadora le corrige: “Pero no la ejecuta”.

María quería aclarar que el reconocer un hijo no sirve de nada si no se ejecuta y hay documentos oficiales que así lo recojan. “Él ha tenido problemas de imagen. Ha perdido dinero y os está diciendo algo que es mentira”, insistía la gallega, que destacaba que ahora mismo Gabriela Guillén no puede reclamar nada a Bertín, aunque diga que sí que es su hijo. “Él no se presenta en la primera prueba de ADN porque da a entender que es una chavala que se acuesta con Bertín y con diez más, y lo dice el padre supuesto de la criatura”, decía enfada.

Más tarde, Lydia Lozano salió en defensa de Osborne, pero María Patiño seguía muy enfadada. “Es un machirulo machista, que ha dejado a ella como una cualquiera”, exclamaba casi a gritos, en referencia a Gabriela Guillén. Lozano le matizaba que hay gente que rectifica en su vida lo que ha hecho mal, y le preguntaba María que en el caso de Bertín qué ha hecho. “Rectificó diciendo que a ese niño no le va a faltar de nada”, defendía la canaria.

Para Patiño faltaban “hechos” y preguntaba qué había hecho el de Buenas noches, señora como padre. “A lo mejor, pagar...”, deslizaba Lydia Lozano. “A lo mejor, o lo sabes”, le exigía matizar Patiño. “¡Un padre tiene que ejercer!”, opinaba entonces Kiko Hernández, destacando que “cuando se hace eso hay que ser responsable, que no sirve de nada el dinero que tengas”. “Bertín yo creo que va a pasar del chaval. Ojalá cambie de actitud. Puede rectificar”, deseaba María, antes de seguir debatiendo el asunto durante un buen rato más con sus compañeros.