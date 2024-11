Irene Montero señala en pleno directo a Errejón y Yolanda Díaz: "La progresía mediática le ha protegido"

Irene Montero se ha estrenado en Todo es mentira como nueva colaboradora. En su primera intervención ya ha dejado el primer 'pique' con Risto Mejide, al que le ha pedido que utilice el lenguaje inclusivo. Pero no se ha quedado ahí. La eurodiputada de Podemos se ha pronunciado sobre Yolanda Díaz e Íñigo Errejón, dos de los fundadores de Sumar.

En la presentación de su libro biográfico, Irene Montero definió a Yolanda Díaz como "el mayor error político" que han cometido. En el programa de Risto ha recordado el origen de esa decisión: "Cuando llevábamos un año de gobierno con negociaciones muy difíciles con el PSOE, nuestra obsesión era ampliar el número de votos y la fuerza para equilibrar la relación. Pensamos que Yolanda Díaz podía ampliar el espacio electoral y darnos más poder para negociar dentro del Gobierno".

Sin embargo, la vicepresidenta no cumplió esos objetivos. "El espacio no se ha hecho más grande, sino más pequeño", afirma Montero. La formación de Yolanda Díaz obtuvo 31 diputados tras las elecciones del 23J (por los 35 de Podemos en 2019). "Ahora no tenemos más poder, todo se lo han entregado al PSOE y solo manda Sánchez. Como no se han cumplido ninguno de esos objetivos, pues es un gran error", explica.

"La progresía mediática le ha protegido"

La eurodiputada explica que Yolanda Díaz y Errejón "han mandado todas las señales al PSOE para que sepan que están dispuestos a subordinar el poder a las decisiones al Partido Socialista". A cambio de eso "reciben un buen trato mediático" y les invitan a las fiestas con el resto de partidos, según la exministra.

Irene Montero deja claro el diferente trato que han recibido: "A Errejón la progresía mediática le ha protegido. Si te repasas los titulares en Vistalegre defendían que Errejón era el bueno y Pablo Iglesias el malo. Habría que abrir el melón de quien le ha protegido durante estos años". Errejón ahora está a la espera de juicio por presunta agresión sexual.

En este sentido, la exministra de Igualdad asegura que Yolanda Díaz "tomó una decisión que venía trabajando el PSOE y la progresía mediática durante años", al intentar acabar con la formación morada. "Ya lo intentaron con Errejón en 2019 cuando el PSOE forzó la repetición electoral. "Ahora todos estan muy contentos con el gobierno de coalición, pero antes lo defendiamos solas".

"Sánchez llegó a decir que no dormiría tranquilo con Podemos en el gobierno y que esperaba que la candidatura de Errejón nos debilitase", asegura Irene Montero. La eurodiputada cree que "resulta incomoda una fuerza de izquierdas que ejerce su autonomía política y no se subordina al PSOE". Por ello habla de "una operación política del poder establecido, sobre todo de la progresía, de intentar acabar con Podemos".