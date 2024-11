Irene Montero irrumpe con fuerza en Mediaset y apunta a Risto Mejide: "Quiero te que comprometas a decir todes"

Hoy es un día especial para Todo es mentira. El programa de Risto Mejide estrena nueva colaboradora: Irene Montero. La exministra de Igualdad ha llegado con fuerza al programa y desde su primera intervención deja claras sus intenciones en el espacio televisivo.

La eurodiputada de Podemos ha comenzado haciendo una petición a Risto Mejide: "Quiero que te comprometas a decir todes todos los días que yo venga, pero en serio, sin bromas machirulas", apuntaba ante la mirada de Risto. "¿Sabes sobre todo por qué? Porque esas personas que hablamos con todes existen de verdad. Normalmente lo que reciben es la incomprensión de la gente y sufren mucho", añadía.

Risto Mejide no se calla y contesta rápidamente a la exministra: "¿Sabes que pasa? Yo soy más de la RAE. La RAE ya dice que el todos incluye a todas, todes y a todos los todos que nos pongamos a decir". A lo que Montero le apunta: "Ya, pero lo que no se nombra no existe. Y hay personas a las que tú les haces feliz sabiendo que sabes que existen".

"Es un argumento humano"

"Me encanta como empieza Irene Montero ya desde el principio", asegura Risto sonriendo en pleno debute. La eurodiputada continúa con su tesis: "Es un argumento humano, porque la RAE también ha cambiado de criterio". Mientras que el presentador se defiende: "Pues cuando cambie de criterio, yo te prometo que entonces lo diré. Hasta entoncés diré todos e incluye a todo el mundo".

Irene Montero, no satisfecha con las palabras de Risto, le repite la petición: "Si dices todes a lo mejor la RAE cambia más rápido de criterio. Imagínate que te gusta tanto la RAE que llegas a impulsar el cambio y aceptación de todes", explica. "No creas a nosotros no nos hacen tanto caso. Ojalá nos hiciesen caso. El día que me den un sillón igual me lo pienso", bromea Risto.

Esto ha sido lo primero que ha dicho @IreneMontero a Risto en @todoesmentiratv:



"Quiero que te comprometas a usar la palabra todes. Hay muchas personas que siempre reciben incomprensión que se van a sentir felices. Porque lo que no se nombra no existe". pic.twitter.com/kVIqGdDrEb — Podemos (@PODEMOS) November 18, 2024

Risto Mejide aprovecha para defender la pluralidad de Todo es mentira: "Me alegra que digas eso porque vienes aquí a decir lo que quieras con total libertad. Siéntete libre". El programa cuenta con invitados de todo el espectro político. Pablo Echenique también colabora en el espacio de Risto.

"Aquí cada uno decimos lo que queremos. Yo digo todos y esa es la gracia de este programa. Cada uno sin imponerle nada a nadie puede decir lo que le de la gana", incide Risto. Pero la nueva colaboradora apunta: "A lo mejor sin imponer nos damos cuenta de que respetamos más a otras personas si decimos una cosa". Risto, con un gesto contrariado, concluye antes de cambiar de asunto: "Yo respeto por igual a todo el mundo, créeme. Y lo comprobarás en este programa".

"Como veis esto promete", asegura Risto. Los primeros minutos de Irene Montero en Todo es mentira son una buena muestra de lo que se avecina en los siguientes programas. Choques que se prevén habituales entre el presentador de Cuatro y la eurodiputada de Podemos.