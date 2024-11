El PSOE exige a Feijóo que "destituya" a Mazón, pide un presidente técnico y elecciones anticipadas en 2025

La ministra de Ciencia y líder del PSOE en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, ha pedido este viernes que el PP "destituya" al presidente valenciano, Carlos Mazón. También ha pedido que se nombre a un nuevo presidente de carácter técnico y que se convoquen elecciones autonómicas anticipadas en 2025.

La líder de los socialistas valencianos ha roto así la tregua velada que habían mantenido hasta ahora, sin exigir directamente la dimisión de Mazón. Lo llamativo de su intervención es que el PP no tiene capacidad para destituir a Mazón, que ha sido elegido por las Cortes Valencianas.

"No podemos seguir gobernados por un Govern negligente e incompetente. Ya no me dirijo al señor Mazón, nos dirigimos al PP con una exigencia y una propuesta: le exigimos al PP que destituya inmediatamente al Señor Mazón y que elija a un president con capacidad técnica que no sea sectario", ha dicho Morant.