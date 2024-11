Ana Rosa, alto y claro tras el cese de la consellera valenciana Nuria Montes por la DANA: "Falta de empatía y humanidad"

Comienza la semana y con ella la primera emisión de TardeAR. Los espectadores de Mediaset no faltaban a su cita diaria con el programa presentado por Ana Rosa Quintana y que se emite de lunes a viernes, desde las 17.30 hasta las 20.00 horas en Telecinco.

En las últimas citas de TardeAR se han centrado en informar sobre la última hora de la DANA en la Comunidad Valenciana, al igual que han optado los diferentes programas de la parrilla televisiva en nuestro país.

En la emisión de este lunes 18 de noviembre, Ana Rosa iba a contar con una mesa VIP de lujo y formada por reconocidos tertulianos: Javier Sardá, Susana Díaz, Ana Brito, Bea Archidona y Marina Rivers. "Antes de entrar en materia, es una noticia que acaba de saltar y a mí me parece que tenemos que comentarla", arrancaba Ana Rosa.

"Nuria Montes, ustedes recordarán, la consellera de Turismo de Valencia que fue muy criticada en este programa especialmente", recordaba la presentadora sobre la polémica generada por una promesa incumplida de Montes con una trabajadora de su consellería afectada por la DANA.

El pasado 6 de noviembre, el nombre de Nuria Montes ya apareció en TardeAR. Toñi, vecina afectada de Benetússer, relató que la consellera de Turismo le había ofrecido un coche oficial. Posteriormente, la misma conselleria negó ese ofrecimiento a Toñi, que junto a su marido eran funcionarios de la Generalitat valenciana.

"Criticada por su falta de tacto con las víctimas de los fallecidos por la DANA. Luego pidió disculpas. También desmintió a Toñi, a una de las víctimas. Ha sido cesada por Carlos Mazón, y Marian Cano, presidenta de la patronal del calzado será la nueva consellera de Industria, Turismo y Comercio de la Comunidad Valenciana", anunciaba Ana Rosa a todos los espectadores de Telecinco.

"Poco a poco van cambiando cosas en el equipo de Mazón. Francamente no conozco a esta señora, pero me parece muy bien. No se puede a la familia de las víctimas tratarlas como las trató, con esa falta de empatía y esa falta de humanidad", apuntaba la presentadora madrileña.

"Cuando uno tiene un cargo político, además tiene que ser humano", finalizaba su relato tras el cese de Nuria Montes, consellera valenciana de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Posteriormente, desde TardeAR comentaron la visita de mañana martes de los reyes a las zonas más afectadas por la DANA.

"¿El presidente de Valencia irá?", preguntaba Javier Sardá a colación de la nueva visita de los reyes. "Yo que el rey iría con la reina solo", respondía Ana Rosa al presentador del extinto Crónicas Marcianas. "Ha sido una acierto haber retrasado la visita", apuntaba Susana Díaz.

"Aquí lo hemos dicho aquí han fallado todos. El rey estuvo allí y aguantó. Mazón no para de dar la cara, otros no han hablado todavía", recordaba la presentadora madrileña durante la emision de este lunes de TardeAR.