El cabreo de Kiko Hernández por tener que presentar ‘Ni que fuéramos Shhh’: “Yo así no voy a continuar”

La tarde de Ni que fuéramos Shhh ha estado llena de visitas en la entrega de este martes 19 de octubre. El periodista de EL ESPAÑOL Raúl Rodríguez acudió a comentar la visita de los reyes a Chiva, y también han estado en el plató dos periodistas del portal Fórmula TV para entrevistar, en pleno directo, a María Patiño y Belén Esteban.

Para poder atender al medio especializado, María puso, temporalmente, el programa en manos de Kiko Hernández. Y así, el que fuese concursante de Gran Hermano 3 estuvo dirigiendo un pequeño debate que giró alrededor de Isa Pantoja y Asraf Beno, quienes actualmente esperan su primer hijo en común.

En un momento dado, Kiko interrumpió el programa, con un tono de voz que mostraba cabreo. “Perdóname, David, yo así no voy a continuar”, le dijo a David Valldeperas, el director del programa. “Lo que no puede ser es que me lleve el sueldo de colaborador y me vea aquí presentando. Y María esté ahí reponchonchada. ¿Esta entrevista se va a estirar mucho? ¿El dinero de María me lo vas a dar a mí?”, protestó.

Kiko Hernández se acercó entonces a la zona en la que estaban María Patiño y Belén. “¿Quieres una parte proporcional?”, le preguntó Patiño, en referencia al salario. A las quejas de Hernández se sumó entonces Kiko Matamoros. “Me parece genial lo que estáis haciendo. Somos unos señores que estamos haciendo un programa en directo y no podemos trabajar. O bajáis el volumen…”, pedía.

Belén Esteban saltó entonces en defensa a María Patiño. “Lo que te importa a ti es que no estás sentado aquí, como imagen de Ni que fuéramos Shhh, te estás esterando. Lo que tendrías que hacer es comentar el pollo a la Pantoja”, le recriminaba.

“Estamos intentando sacar un programa adelante…”, continuó quejándose Matamoros. Al ser preguntado que cómo consigue tener ese carácter y conseguir que le quieran tanto, Kiko reconoció que no se lo explica, y que él es “un mercenario, y trabajo para el que me paga”.

Belén Esteban, presentadora

Hay que recordar que justo una semana atrás, María Patiño se tuvo que ausentar del nuevo Sálvame de TEN por un motivo de salud. El programa pasó ese día a manos de Belén Esteban y Javier de Hoyos, quienes vivieron una tarde muy complicada. Y es que fue el día en el que Marta Riesco y Víctor Sandoval se pelearon a gritos, y Patiño, al día siguiente, tuvo que pedir perdón por el espectáculo ofrecido.