Carlos Alsina, altavoz de los Reyes en su visita a Chiva: "Esta conexión no estaba prevista"

Este martes, 19 de noviembre, los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, han acudido Chiva, uno de los pueblos más afectados por la DANA, Chiva. A diferencia de la de hace semanas a Paiporta, ha sido una visita sin incidentes, de la que se han hecho eco programas como Espejo Público.

Justo en el programa que presenta Susanna Griso se ha producido una curiosa imagen. En determinado momento, la cámara ha enfocado a Carlos Alsina, cubriendo el acto para Onda Cero, emisora de Atresmedia. Así, la reportera del matinal ha acercado la alcachofa a la conversación que mantenía el locutor con una vecina, de manera que los espectadores de Antena 3 pudieran también escucharla.

"A ver si puede hablar con los Reyes. Yo he hablado con ellos ahora y me han parecido simpáticos", aceptaba Alsina, antes de despedirse de la señora. "Estamos escuchando la sintonía de Onda Cero", ha explicado Griso, aunque su compañero de grupo no parecía oírle: "¿Carlos? Claro, él no me oye. No estaba prevista esta conexión".

Susanna ha tratado de preguntarle cómo había ido su conversación con Felipe y Letizia. Por fin, Carlos ha conseguido narrarla. El comunicador ha confesado que, más que entrevistar a la Reina, la Reina le ha entrevistado a él, con ese poso de periodista que aún parece conservar.

"Me ha preguntado si vamos a volver a Valencia. Veo que han estado escuchando los programas de estos días y los que hicimos hace unas semanas desde distintos puntos afectados", ha explicado el rostro de las mañanas de Onda Cero, que ha desvelado que la Reina se ha interesado por su "estado de ánimo".

Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público' Atresmedia Televisión

"Ya lo habréis visto, si habéis emitido en directo la llegada de los Reyes, el ambiente es bastante diferente al que vivimos hace unas semanas en Paiporta. ¿Por qué? Yo no creo que haya cambiado ni la indignación inicial, ni la decepción, ni el dolor por todo lo que ha sucedido", aclaraba Alsina.

"Se han hecho muchas cosas, las calles no son las mismas que hace tres semanas, pero sí percibo cansancio físico. Llevan tres semanas dejándose la espalda y los riñones para quitar barro. Hay un cansancio emocional también", relataba el conductor de Onda Cero.

Susanna, consciente de que Carlos no podía escucharle desde el 'set', ha pedido a la reportera desplazada hasta Chiva que le diese las gracias. Después, ha prometido que, a la vuelta de una breve pausa publicitaria, ofrecerían la entrevista exclusiva de Alsina a los Reyes.

En efecto, en el audio que ha emitido Espejo Público, Letizia se mostraba realmente amable con Carlos: "Escuchar, estar, compartir, estar con ellos [los habitantes de Valencia], seguir manteniendo la atención aquí. Como tú bien dices en tu programa, tienes que ser constante y eso nunca debe decaer. ¿Cómo llevas el programa?". "Yo estoy escuchando, que es a lo que llevo viniendo estas semanas", contestaba Alsina.