Muñoz Escassi y Sheila Casas, juntos por primera vez en 'TardeAR': "Muy tonto tengo que estar para no estar enamorado"

TardeAR arrancaba un martes más para ofrecer a los espectadores de Mediaset toda la información, actualidad, entretenimiento y crónica social más interesante de nuestro país. Ana Rosa Quintana es la presentadora del magazine de las sobremesas de Telecinco, que se emite de lunes a viernes de 17.30 horas a 20.00 horas.

Durante este martes 19 de noviembre, en TardeAR iban a contar con una mesa de debate VIP con los mejores tertulianos del panorama: Javier Sardá, Bea Archidona, Boris Izaguirre, Muñoz Escassi y Sheila Casas. Hasta aquí todo normal, excepto que los dos últimos colaboradores se rumorea que mantienen una relación.

De esta manera, era la primera ocasión que ambos coincidían en el plató de TardeAR. Ana Rosa no dudó en abarcar el tema de su posible relación, antes de dar paso a un vídeo con imágenes de la supuesta pareja: "Ha llegado el momento".

"Nos llevamos muy bien, somos amigos, para mí ha sido un descubrimiento, la fama que tiene Álvaro es súper divertido, amable, trata a la gente en la calle maravillosamente, pero como amigos. Nos reímos continuamente", apuntaba Sheila Casas al ser cuestionada por su relación con su compañero de trabajo.

Por su parte, Álvaro Muñoz Escassi también quiso dar su opinión sobre su supuesta relación: "Nosotros somos amigos de compartir cosas, de vernos... obviamente muy tonto tengo que ser para no estar enamorado de esta mujer, yo y cualquiera".

"Cualquier personas se puede enamorar de esta persona, es maravillosa, pero es verdad que somos solo amigos, para mí es una putada, nos lo pasamos muy bien, os vais a hartar de vernos juntos", señalaba el jinete sevillano.

Tras lo que parecía ser una declaración de Escassi, el tertuliano pedía que le pincharan una canción especial para dedicársela a la infuencer. Hoy quiero confesarme, éxito de Isabel Pantoja, empezaba a sonar y el jinete se ponía en pie para intentar interpretarla.

Los gestos graciosos de Escassi hacían reir a los presentes en el plató."¿Me podéis poner el trocito que había ensayado?", preguntaba Escassi a los responsables de sonido. "Tienes que estar muy pillado para estas escenas", apuntaba Bea Archidona ante la performance del tertuliano andaluz.

Posteriormente, Ana Rosa no dudó en preguntarles una pregunta muy importante para valorar la calidad de la posible pareja: "¿Cuántos hablais por WhatsApp?". Aun asi, la respuesta de ambos no parecía despejar las dudas. Optaron por decir que no se hablaban mucho, que "no eran de esos".

"Sheila eres tú la que no quiere, se acaba de declarar", le decía Ana Rosa a la colaboradora, tras escuchar las palabras del jinete. "¡Eso ya lo sabe ella! No es una declaración", apuntaba Escassi, entre medias. "Así es mejor, para toda la vida. Nos vamos a llevar bien siempre", declaraba Casas. "Si a ella la ven con un chico no pasa nada o si a mí me ven con una chica. Somos amigos", puntualizaba Escassi.

Ana Rosa queria dar con la clave con el secretismo de esta relación y por qué el jinete no se atrevía a formalizar su noviazgo: "Yo creo que los hermanos Casas te tienen acojonado". "Eso está muy bien dicho", señalaba también Boris Izaguirre.