Jordi Wild se sincera por primera vez tras la muerte de su padre: "Lo que más miedo me daba en el mundo..."

Jordi Wild ha vuelto a YouTube este martes tras la muerte de su padre hace dos semanas. Papa Giorgio, como era conocido en Internet, falleció a los 71 años de "forma inesperada", según explicó Jordi Wild en un mensaje en sus redes sociales. El podcaster ha hecho un parón en su actividad, pero este martes se ha sincerado por primera vez públicamente.

Hoy se ha emitido la edición 301 del The Wild Project, la primera desde la muerte de Papa Giorgio. Jordi Wild se ha emocionado al hablar sobre él: "Mi padre siempre nos había dicho: 'Yo no me quiero enterar. Ojalá si un día me tengo que ir sea durmiendo y no me entere.'. Yo sé que si a mi padre le digo en ese momento esto se muere instantáneamente".

El youtuber relata como su padre se aferró a la vida: "Mi padre aguantó casi una semana. Aguantó tanto que incluso el médico me dijo: 'Quizás tenemos que hacerle nuevas pruebas', lo que me dio esperanza y fuerza". Jordi Wild confiaba en que lo superaría. "Pensé que lo iba a pasar, porque era Papa Giorgio. Al final lo normal sucedió. Mi padre se fue sin sufrir, pero de una forma que nadie esperaba", revela.

Papa Giorgio era la 'sorpresa' de Halloween

Jordi Wild también desvela en su podcast que iba a regresar a YouTube. "Mi padre tenía muchos años por delante. De hecho, era la semana de Halloween del Rincón de Giorgio. Iba a ser una de las sorpresas de la semana". El youtuber y su padre iban a salir en directo disfrazados de personajes de terror: "Drácula o Frankenstein, iba a estar muy divertido. Mi padre era un show y siempre lo fue", reconoce.

Jordi Wild no puede retener las lágrimas al confesar su mayor temor en la vida: "Lo que más miedo me daba en el mundo es que a mis padres les pasase algo. Y le ha pasado a mi padre". El podcaster se derrumba al hablar de su madre. "Ahora quiero estar mucho con ella. Mi madre solo ha tenido a mi padre en su vida y llevaban muchos años juntos. No tiene a nadie más que a mí. Y bueno... la vamos a apoyar todos", explica.

Ver como relata la muerte de su padre Jordi la verdad que me acaba de joder toda la tarde.



Decidles lo que les queréis a vuestro padres, nunca sabéis cuando pues ser la ultima oportunidad de hacerlo. pic.twitter.com/2GgtMQMP3Z — FeyValentine (@valentine_fey) November 19, 2024

El youtuber ha aprovechado su reaparición en The Wild Project para agradecer a todos los seguidores que han apoyado a su padre: "Habéis hecho una cosa muy bonita, que es mandarle muchos abrazos y muchos besos. Y él os quería mucho a los internautas". Papa Giorgio se ganó a la audiencia con su cercanía y era una de las personas más queridas por la comunidad de Jordi Wild.

La noticia de su fallecimiento conmocionó a todos los seguidores del Rincón de Giorgio y The Wild Project. Las apariciones de su padre habían sido recurrentes desde los inicios de su hijo en YouTube y quedarán siempre en el recuerdo.