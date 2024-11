Muere el padre de Jordi Wild, Papa Giorgio: "Mi padre era la persona más maravillosa que ha existido"

"Esto es lo más difícil que me ha tocado escribir en mi vida, una pesadilla que me cuesta aceptar, pero tengo que comunicar que mi padre ha fallecido", ha apuntado Jordi Wild a través de sus redes sociales hace escasos minutos.

El que es uno de los creadores de contenido más importantes a nivel mundial, ha compartido a sus seguidores una de las noticias más tristes: ha fallecido su padre Papa Giorgio, a los 71 años.

"Sabéis que valoro mucho mi privacidad, pero sin entrar en muchos detalles, ha sido algo totalmente inesperado y que nos ha tenido en vilo durante días, hasta que, al final, su llama se ha apagado", ha dicho Wild en sus redes sociales personales.

"Mi padre era la persona más maravillosa que ha existido, un padre y esposo de 10, y mi mejor amigo. Lo echo muchísimo de menos, y sé que muchos de vosotros también lo queríais un montón; que papá Giorgio era importante y lo teníais en un pedestal. Él también os quería mucho, a sus internautas", ha añadido.

"Voy a tomarme unos días de descanso para estar con mi madre y porque ahora mismo no tengo la cabeza centrada para grabar, pero espero regresar pronto, ya que sé que estar ocupado me hará bien. Nada más. Ojalá nunca hubiera tenido que escribir algo así. Mis padres son un pilar, y no sé cómo voy a superar esto, pero sé que él querría que siguiéramos adelante. Y eso intentaremos", decía.

"Os quiero, y mil gracias por el cariño que siempre le habéis dado", ha finalizado en el mensaje publicado en su X (antes Twitter).

Quién era Papa Giorgio

Papa Giorgio, más conocido como Jordi Carrillo de Albornoz, el padre del conocido youtuber Jordi Wild, se ganó el cariño de miles de personas gracias a su simpatía detrás de los micrófonos de The Wild Project, aportando una perspectiva generacional que enriquece el canal de Jordi Wild.

Su carisma, espontaneidad y cercanía han conquistado a la audiencia, convirtiéndolo en una figura entrañable dentro de la comunidad de seguidores de Jordi Wild.

Papa Giorgio ha compartido momentos clave de su vida en su primer libro, "Los cuentos de Papa Giorgio", donde relata experiencias personales y reflexiona sobre diversos temas. Su autenticidad y capacidad para conectar con el público han sido fundamentales para ganarse el cariño de los seguidores.

Además, su presencia en los videos de Jordi Wild aporta una perspectiva generacional que enriquece el contenido, ofreciendo conversaciones intergeneracionales que resultan atractivas y entretenidas para la audiencia. Esta dinámica familiar ha contribuido a que Papa Giorgio sea una figura querida y respetada en el ámbito de los streamers y youtubers en España.

