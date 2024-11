El lado personal de Carmen Machi antes de su visita a 'El Hormiguero': su carrera profesional y su gran amor

La conocemos por su talento, por su risa contagiosa y por su versatilidad en el cine, el teatro y la televisión. Desde hace más de dos décadas que la conocida actriz se coló en las pantallas de los hogares españoles. Precisamente, es una de las grandes invitadas que acude este martes, 5 de noviembre, a El Hormiguero para presentar su último filme: Celeste, la nueva serie original Movistar Plus+.

Carmen Machi es uno de los nombres más sólidos y queridos del panorama audiovisual español. Desde sus inicios en el teatro hasta su salto al cine y la televisión, Machi ha demostrado una versatilidad impresionante, conquistando a la audiencia con una capacidad única para abordar todo tipo de roles.

Aunque la mayoría del público la conoció a través de la televisión, el teatro fue el lugar donde Carmen Machi se forjó como actriz. Su carrera teatral comenzó en la década de los 80 y se consolidó en los 90, cuando trabajó con la compañía de teatro de José Luis Gómez en Madrid.

Carmen Machi regresa a 'El Hormiguero'.

No obstante, el papel que llevó a Carmen Machi al estrellato fue, sin duda, el de Aída en la serie de televisión española 7 Vidas. Su personaje de Aída García, una mujer trabajadora, directa y con un sentido del humor desbordante, fue tan popular entre la audiencia que los creadores decidieron darle una serie propia.

Tras su paso por Aída, Carmen decidió explorar otros registros y centrarse en proyectos cinematográficos que le permitieran demostrar su versatilidad. En el cine, Machi ha interpretado una variedad de roles que van desde la comedia hasta el drama más profundo.

Películas como Ocho apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes le permitieron conectar de nuevo con la comedia, pero con un matiz diferente, mientras que otros títulos como La Tribu y Perdiendo el Norte demostraron su habilidad para ser la pieza central de un reparto coral en el que todos los personajes tienen una fuerte personalidad.

Su prestigio en la industria la ha llevado a colaborar con directores como Pedro Almodóvar, con películas como Los abrazos rotos y Los amantes pasajeros. De hecho, ha sido galardonada con premios como el Goya, el Premio Feroz y el Premio Ondas, consolidándose como una de las actrices más respetadas de España.

Asimismo, también ha trabajado con Javier Calvo y Javier Ambrossi, en la serie de La Mesías, en la que interpretaba a Montserrat Baró, una madre con delirios mesiánicos que forma un grupo musical de pop cristiano llamado Stella Maris junto a sus hijas.

Este grupo ficticio ha trascendido la pantalla, realizando actuaciones en vivo, como la destacada presentación en el festival Primavera Sound 2024. Durante este evento, Carmen Machi sorprendió al público al aparecer en el escenario, recreando su personaje de Montserrat Baró y aportando una dimensión adicional al espectáculo.

El lado más personal

No obstante, a pesar de ser una de las personas más queridas en España, poco se sabe de su vida más personal y privada. Se trata de una decisión que ha tomado Carmen Machi, aunque durante una de sus últimas apariciones en el plató de Pablo Motos dejó unas pinceladas sobre cómo era su vida junto a su pareja.

"Yo tengo que reconocer que mi pareja me espera, pero yo a él no. Si me quedo dormida, él no avanza en la serie. Si se queda él, yo sí avanzo" apuntó.

Poco se conoce sobre su gran amor, Vicente. Su relación con Carmen Machi es totalmente desconocida para el público, aunque han transcendido algunos datos de su vida.

A pesar de que acude a muy pocos eventos con la actriz, Vicente es músico de profesión y acompañó a la protagonista de Aída durante una gala de los Goya en la que Carmen Machi recibió un galardón por su interpretación en Ocho apellidos vascos.

Según se desveló en Mediaset España, ambos viven bajo el mismo techo en un céntrico piso de Madrid. Suelen disfrutar de paseos y viajes juntos, aunque no se han podido encontrar fotografías de ellos en las redes sociales.

La actriz ha hablado en alguna ocasión sobre sus planes de futuro con Vicente y ya descartó en su momento una posible boda con él. "Casarme me da miedo, lo mismo que tener un hijo", aseguró.

"Llevo con Vicente, mi pareja, un montón de años, probablemente más de 20. Vicente es maravilloso, es un ser extraordinario", dijo en una entrevista a Mujerhoy sobre su relación.