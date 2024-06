Stella Maris, de grupo fake a 'resucitar' a Carmen Machi en concierto: "Sólo nos falta salvar el mundo"

Las Stella Maris llegaron a este mundo con el modesto propósito de salvar la humanidad. Pero aún más importante que eso para un redentor es trascender, porque de qué sirve entregarse en sacrificio al resto si no te firman al menos un vale para una segunda vida. Las integrantes del grupo todavía están estudiando cómo afrontan lo primero, lo de la salvación, aunque ya se han garantizado lo segundo: la transmigración de las almas. Terminado su papel en la ficción, en la serie de ‘La Mesías’, el pasado miércoles saltaron a la vida real para abrir el Primavera Sound ante 50.000 personas en Barcelona.

Aunque "vida real" es mucho decir para lo que fue el espectáculo. El grupo ‘fake’, creado para la serie, llevaba ya en el escenario 25 minutos cuando de entre el público apareció Carmen Machi sentada en un trono. La actriz que da vida a Montserrat Baró, una joven descarriada que encuentra un refugio a sus desórdenes en una religiosidad integrista, muere -spoiler- en la pantalla. Por eso, cuando sus hijas en la ficción se convirtieron en cantantes y bailarinas en esta tierra mundana, como le hubiera gustado a la madre, a ella casi que no le quedó más remedio que resucitar.

Animada por los electroshocks del pop cristiano, la actriz fue convulsionando hasta subir al escenario y coger el micrófono. Allí estaba también el cantautor Albert Pla, quien encarna al siniestro padre de la ficción, Pep Puig. “Montserrat Baró ha resucitado. Viva la música electrónica, viva el EDM, electronic dance music”, gritó Carmen Machi. Y miles de personas, entre ellas muchos turistas que vienen a Barcelona sólo para disfrutar del festival y que debían entender más bien poco de lo que pasaba, se pusieron a bailar.

“Yo todavía estoy flipando, aún trato de asimilar ese momento Carmen Machi. Y la gente dándolo todo… Habíamos hecho muchas cosas locas, pero probablemente ninguna como ésta”, asegura al teléfono Mabel Olea, miembro del grupo y una de quienes ya tenían una trayectoria detrás. La joven de 26 años estudió en el Conservatorio Superior de Danza de Barcelona, participaba en las coreografías de Rigoberta Bandini y ha actuado en teatro, cine y televisión. Suyo es el inclasificable "baile de Mabel", uno de los momentos cumbre de la serie ‘Autodefensa’, con Belén Barenys y Berta Prieto.

“Yo me lo tomo como una performance más. Sabíamos que esta música podía tener cierto tirón tras el éxito que tuvo la serie, pero yo creo que esto terminará aquí, que no se alargará con algo que puede ser muy raruno”, opina Mabel. Más aún... Aunque ‘La Mesías’ también ha saltado de España, donde se puede ver en Movistar+, a México y otros países de Latinoamérica, disponible en HBO. Y con el instinto comercial de sus creadores, Javier Calvo y Javier Ambrossi -los Javis-, nunca se sabe.

Los Javis siempre han negado, muy probablemente para ahorrarse demandas, que Stella Maris tenga nada que ver con el grupo de pop cristiano Flos Mariae. Las Flos Mariae eran siete hermanas que, guiadas por la gracia de su madre, cantaban a la Virgen y a la alegría cuando les dijeron que iban a la casa del Señor con una estética como de boda cutre de los 2000; y las Stella Maris, básicamente también. La diferencia es que unas eran reales y las otras sólo una invención para una serie, aunque ya hemos visto que en estos temas del (su)realismo mágico los límites son difusos.

Las Stella Maris durante su actuación

Amaia y otras cinco

Las Stella, por aquello de no imitar, son seis. Y al frente se sitúa Amaia Romero, ya famosa por haber ganado 'Operación Triunfo' en 2018. Junto a ella, las otras que tenían cierta carrera a su espalda son Mabel Olea y Cristina Rueda, que participó también en 'OT' y en 'La Voz'. “Yo he hecho ya unas cuantas cosas, pero nunca había estado en un escenario delante de tanta gente. Fue una brutalidad”, expresa Cristina.

Ella es la veterana del grupo, con 31 años. Y mientras Amaia se ha dedicado a la música y Mabel a la danza, en el currículum de Cristina predomina el teatro musical, en el que lleva desde los 16. “Cuando me llamaron para el casting para ‘La Mesías’ yo creo que les engañé un poco, les hice creer que no sabía cantar y me cogieron”. Aina Puig Baró en la ficción, la que cree que el entonces príncipe Felipe le envía cartas de amor, es la misma que ahora sube al escenario. “Todo esto forma parte del viaje de la serie, yo ahí soy Aina, no Cristina”, cuenta.

El de Barcelona no es la primera actuación de la banda. Ya habían protagonizado algún show y en enero ofrecieron un concierto de Año Nuevo en el Teatro Calderón de Madrid. “Ahí ya cantamos, hicimos las coreografías, pero lo del Primavera ha sido la guinda del proyecto de ‘La Mesías’. Lo único que nos queda es salvar el mundo de verdad”, reflexiona Cristina Rueda.

Trabajo infantil

Lo tendrían que hacer, en todo caso, sin alguna de sus integrantes. Porque las otras tres son menores de edad: Valeria Collado, Sara Roch y Ania Collado. Ha sido imposible contactar con Valeria para este reportaje, los padres de Sara responden que la chica debe ponerse de nuevo con sus estudios y Ania atiende al teléfono mientras hace turismo cultural por Barcelona con su madre. En realidad, el teléfono que suena es el de la madre, ya que ella no tiene.

- ¿Cómo estás después del frenesí?

- Súper bien. La verdad es que me puse muy nerviosa cuando vi que teníamos que actuar ante tanta gente, pero después me sentí muy feliz. Levantaba la mirada y veía el mar, toda esa gente pasándoselo bien con lo que estábamos haciendo y terminé súper emocionada.

Ania Guijarro Nova Actors

Ania es la pequeña. Se expresa con la inocencia de sus 13 años y unas vacilaciones propias de una mente privilegiada. Ahora se va a vivir a Estados Unidos y pasará de una clase de segundo de la ESO en Barcelona a un centro llamado Florida Atlantic University, donde “se hace el instituto y la universidad a la vez, de forma que terminas con una carrera a los 18 años”.

Ya había aparecido también en la serie ‘El otro lado’ de Berto Romero, aunque dice que no tiene muy claro lo de seguir con la actuación. “No sé muy bien qué haré, pero ahora mismo lo que me gusta es la Física cuántica”. Habla seis idiomas, incluido el rumano por su madre y el chino mandarín, que comenzó a estudiar con cinco años. Y también se puede comunicar en código morse.

- ¿Perdón?

- Bueno, no sé. Un verano me dio por aprenderlo, al igual que me puse a hacer sin parar el cubo de rubik, y sí, me manejo bien.

A su lado las clases de japonés que recibe Mabel Olea parecen una broma. “Me obsesioné con ir a bailar a Japón y mi madre y mi hermano me regalaron un curso de idiomas. Pero sí, lo de Ania es muy fuerte”, reconoce Mabel. Detrás de ese rostro aniñado de aspecto inquietante hay una voz divertida, risueña, llena de desparpajo. Cuenta que sus madres son bastante más convencionales que la de ‘La Mesías’, aunque es indiscutible que hay algo de excéntrico en ellas. “¿Niñas prodigio? Prodigio no lo sé, pero un poco raritas, seguro”. Y se mea, como dice ella.