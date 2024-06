'El 75% saldrá de la FP en 2030, no de la universidad': el ocaso del espíritu crítico da paso a la empleabilidad

"El cambio de tendencia se produjo hace dos años. Esto es ya una realidad. El año pasado ya hubo, por primera vez en España, más matriculados en la FP que en la Universidad". Así de contundente se muestra Juanjo Amorín, fundador y presidente ejecutivo de Qualentum, en conversación con EL ESPAÑOL.

La Formación Profesional vive lo que él denomina, en argot de la generación Z, un "hype". Lo achaca al cambio de mentalidad: "Es un camino a la empleabilidad más rápido". Amorín lo razona: "Es un tema sociológico total: el joven busca una formación más corta para acceder antes al mercado laboral y ser más independiente. El mindset de los chavales de la generación Z es: no quiero pasarme la próxima década estudiando, quiero formarme en algo que me habilite para trabajar cuanto antes y, luego, me sigo formando".

Arturo García Ceva, socio y director de Campus FP, muestra claramente por qué la FP parece ganarle terreno a la universidad en los últimos tiempos: "Aquí la universidad tiene como misión tener espíritu crítico y eso es importante. Pero, claro, la opción de la formación es otra: el principal objetivo es el empleo. Esa orientación, el objetivo hacia el empleo es lo que diferencia a la FP. Aquí se produce desde el primer día".

Además, apunta que este cambio de tendencia fraguará aún más con la entrada de la inmigración al sistema educativo. "Al final, aquí hay un tema de que el número de jóvenes irá disminuyendo. Me da la impresión de que la inmigración viene a formarse más en la FP que en la universidad".

Esto no significa que la FP esté suplantando a la universidad, que esta no sirva la formación superior, ni que los grados y posgrados hayan llegado a su fin. Simplemente, la universidad se está convirtiendo en un camino complementario, a veces posterior, para muchos jóvenes.

Arturo García Ceva, socio y director de Campus FP. Cedida

"Aquí la universidad tiene como misión tener espíritu crítico y eso es importante. Pero, claro, la opción de la formación es otra: el principal objetivo es el empleo. En esa orientación, el objetivo hacia el empleo es lo que diferencia a la FP", apunta García Ceva. Esto ha provocado que la universidad privada trate de orientarse hacia el empleo a pasos acelerados.

De todas maneras, según el socio y director de Campus FP, "lo de la titulitis es algo que va cambiando. Por eso antes no había buenos estudiantes en la FP ni loco. Ahora te entran muy buenos perfiles. ¿Qué prefieres que tu hijo sea universitario y no tenga empleo o al revés? La gente es cada vez más consciente de esto".

Cinco retos

Hace unas semanas, durante la segunda jornada de la IV edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores en colaboración con EMT Madrid, EY, Microsoft, Oesía y Oracle, Pablo Calderón, director del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), dejaba claro que "cualquier estadística dice que, en 2030, el 75% de los perfiles profesionales que se necesitarán vendrán de este ámbito. Por sentido común, la FP tiene un futuro incalculable".

La FP se eleva, por tanto, como una oportunidad educativa capaz de generar "un empleo, riqueza, bienestar muy importante en todos los países", destacaba en dicha cita Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). "Ya no es la Cenicienta de la Educación, sino que ha habido un cambio cultural en los últimos 20 años debido a la gran empleabilidad".

Sebastián Lorenzo, presidente de la Fundación Sociedad Digitales, relacionaba también el ritmo de vida de las sociedades actuales con este cambio. "Hay necesidad de formaciones cortas porque todo es muy cambiante", destacaba. A su vez, la implantación de la IA dará aún más valor a ello, por lo que desde una perspectiva laboral tendrán que "reconvertir" a muchos trabajadores.

Quizás, el punto a mejorar de la FP se encuentre en su internacionalidad. Para Adrián Valdeolmillos, project lead manager de la aceleradora Innsomnia, se debe fortalecer "porque hay que homogeneizar estudios por la globalización y preparar a los alumnos para que se adapten a cualquier país".

Según estos expertos, la Formación Profesional aún tiene capacidad de mejora. Son cinco los grandes retos a abordar: satisfacer la demanda de profesionales, crear nuevas FP con gran inserción laboral, ayudar a la reconversión de perfiles obsoletos, contribuir al acceso de la mujer al sector tecnológico y potenciar a los trabajadores con gran movilización.

Oferta pública

Según el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, dirigido por Pilar Alegría, la actual oferta formativa de FP incluye 588 certificados profesionales, 174 ciclos formativos 28 de grado básico, 59 de grado medio, 89 de grado superior y 21 cursos de especialización. "El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, base y referente de la oferta formativa, cuenta con un total de 756 cualificaciones ordenadas en 26 familias profesionales", apunta.

La apuesta por la Formación Profesional es algo que une a todos los estamentos, no solo a las empresas privadas dedicadas a la formación. No en vano, la cartera que dirige Pilar Alegría impulsa la iniciativa Alianza por la Formación Profesional, con el objetivo de consolidar la modernización de estos estudios.

Tiene cinco grandes objetivos. Entre ellos se encuentra la potenciación de un sistema de calidad, innovador y acorde a las necesidades de la economía actual, "que contribuya a la doble transición ecológica y digital, motor de crecimiento económico y cohesión social".

Imagen de archivo de alumnos de FP.

El segundo de ellos, se destaca en la web ministerial Todo FP, es generar "inteligencia colectiva y conocimiento experto que orienten la toma de decisiones y las actuaciones dirigidas a impulsar la Formación Profesional".

Asimismo, visibilizar las iniciativas y proyectos desarrollados por entiedades, empresas y agentes sociales e impulsar la colaboración con los mismos son otros dos objetivos.

Por último, la idea es renovar el aprendizaje con "el número de personas jóvenes y trabajadoras (empleadas y desempleadas) que eligen Formación Profesional para desarrollar el talento y mejorar sus cualificaciones profesionales, especialmente las formaciones vinculadas a sectores emergentes".

Los datos

Según el observatorio de la Formación Profesional publicado por Caixabank el pasado lunes 27 de mayo, los estudiantes matriculados en FP durante el curso 2022-2023 alcanzaban 1.080.963. Es la elección de uno de cada tres estudiantes tras la educación obligatoria. Además, tanto la de grado medio como la de grado superior crecen cada año.

Según el estudio, casi uno de cada cuatro españoles tiene una titulación de formación profesional. Hay 5.993.445 de titulados de FP en España a la espera de los que se sumarán a la finalización del próximo curso.

Las ramas más demandadas en la FP son Sanidad; Informática y Comunicaciones; Administración y Gestión; Servicios Socioculturales y a la Comunidad; y Comercio y Marketing.

Además, en 2022, una de cada cinco ofertas de empleo eran para titulados en Grado Superior. Uno de cada 7 para titulados de Grado Medio.

Más técnicos, menos ingenieros

"En los últimos años, lo que está pasando es que desde el punto de vista del empleo es que un 42% o 43% de la tasa de empleabilidad viene de la FP, mientras que el 38% pertenece a los universitarios", reconoce García Ceva. Tiene claro que "las estimaciones que hay para el 2030 dicen que se necesitarán un 65% de técnicos por el 35% de universitarios".

Esto no implicará que caigan los sueldos. Según el socio y director de Campus FP, ha habido una "convergencia en los salarios". "Los motivos son dobles: la regulación del mercado laboral con el salario mínimo ha igualado los niveles de entrada, pero también es un tema de valor".

Además, lo compara por sectores. "En informática se forma menos gente de la que se necesita. Es el gag competencial y es impresionante lo que gana un FP de informática al año de salir. Se pone un 50% por encima de alguien del mismo nivel en la industria".

Juanjo Amorín, de Qualentum, destaca otro punto a favor de las FP. "Otra tendencia interesante es la adopción de técnicos de FP frente a universitarios. Esto es lo que estamos viendo en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés). Compañías que hasta el momento solo contrataban ingenieros informáticos y de otras disciplinas tecnológicas, que solo contrataban ingenieros que venían de telecomunicaciones, informática de sistemas, de gestión y demás, comienzan a contratar a chavales de la FP con complementos formativos".

Juanjo Amorín, fundador y presidente ejecutivo de Qualentum.

"Chavales de la FP que trabajan con ingenieros. Esto que te puede parecer normal es algo increíble y extraordinario del área TIC", reconoce Amorín. Señala que en Qualentum trabajan para darle esos complementos formativos que les falta a la salida de la FP: "Estamos consiguiendo, porque nos lo piden las empresas, una incorporación ya productiva a sus compañías. Incluso en aquellas que hasta ahora jamás habían incorporado a personas de FP porque querían a personas de ingeniería han transformado a sus equipos de un volumen de personas combinadas".

En sus palabras a EL ESPAÑOL, Amorín deja un dato: "España está a la cola de experiencia laboral en menores de 30 años. Un chaval de Suiza o de Noruega con esa edad puede acreditar 10 años de trabajo. En España está en 4 años. La media europea está en 7. Esto es un dato del Eurobarómetro".

Siendo el paro juvenil en España uno de los grandes problemas, podría pensarse que sacar a los jóvenes con mayor rapidez al mercado laboral podría ser un problema. Sin embargo, Amorín señala que es "al revés".

"Es una oportunidad tremenda tanto para los jóvenes como para las empresas y el Estado. Ellos empiezan a cotizar a la seguridad social antes, con lo cual hay más cotizantes, y estás aumentando PIB desde antes", afirma. "En una población envejecida, necesitamos más aportación al sistema y esto es muy bueno".

Además, destaca que "para las empresas es tremendamente bueno, porque cuanto más apuesten por la incorporación de juniors a su tejido de empleados más van a poder construir al sentido de cantera, de una profesionalización de manera sostenible. Si quieres crecer y hacerlo de manera sostenible, no puedes hacerlo a base de chequera. Tienes que crecer creando tu propia cantera y un sentimiento de identidad propio".

Por último, finaliza dejando claro que la Formación Profesional no acabará con la universidad: "Son caminos, son rutas. La universidad es necesaria y complementaria a esto. En unos años veremos una gran tendencia entre chavales que, una vez finalizada la FP y mientras están trabajando, dan el salto a la universidad para seguir complementando sus estudios superiores con la universidad. Haces una FP, trabajas y te apuntas a la universidad. Eso será una tendencia a corto plazo".