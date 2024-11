Antonio Canales llama a la policía tras sentirse “molesto” con el nuevo ‘Sálvame’: “Me ha sorprendido”

Uno de los temas que ha tratado Ni que fuéramos Shhh en la tarde de este viernes ha tenido a Antonio Canales de protagonista. El bailador mantiene una trifulca pública con su casera, pues ella, Pilar, le acusa de ser un “inquiokupa”, y él la ha denunciado por difamación.

Así, el nuevo Sálvame que se emite en TEN ha emitido en primer lugar un vídeo de Europa Press en el que Canales reconoce haber puesto la denuncia, “por lo civil y por lo penal”. “Yo ya no puedo deciros más, que está en manos de mi abogado. La televisión no es ningún estrado, le pido a los espectadores que me respeten, porque lo que dice son injurias y atenta contra mi honor y mi carrera. Que soy un grande de España, que tengo la medalla de las Bellas Artes”, decía el artista a una periodista.

Tras esto, Marta Riesco se encontraba en la puerta de la casa de Antonio Canales, ejerciendo de reportera. Y llamó al timbre para intentar hablar con el artista, que asegura que siempre ha pagado a su casera, aunque Pilar le haya puesto una orden de desahucio, según su relato. “Queremos saber la realidad de esto”, exponía Riesco, que esperaba que atendiese al programa en directo y diese su versión.

Tras conseguir que le respondiese Canales, se justificaba: “Antonio son las 6 de la tarde, no queríamos molestar. Queríamos hablar contigo. Estamos en directo”.Pero el que fuese concursante de Supervivientes no quiso salir a hablar, y se mostró molesto por la situación. “Me ha dicho que no son horas del timbre, creo que son las seis de la tarde, que no es hora de hablar con nadie. No sé la hora que considera que es buena para hablar con él”, detallaba la periodista.

“Ha abierto cabreado, de 1 a 10 estaba en 9, pero me queda un punto y vamos a volver a intentarlo”, proponía Marta, volviendo a llamar. “¡Antonio, perdona! ¿Podemos hablar tranquilamente? Te traigo un café y la merienda si me abres”, le proponía, sin éxito.

Marta Riesco consideró que acababan de despertar de la siesta a Canales, porque iba en “chándal pijama” y que “según pase el tiempo se dará cuenta de que queremos escuchar su versión, y pasaremos y nos explicará. Di tú que la señora Pilar se está inventando esto”. Con humor, para intentar alguna declaración, Marta incluso se arrancó a cantar por Camarón en la puerta del andaluz.

Ese cabreo que mencionaba Marta era real. Y por eso, en la siguiente conexión, la reportera explicó que había ido la policía hasta la casa de Canales. “Ha venido la policía, un control policial, a hablar con nosotros, que lo ha llamado Antonio Canales porque dice que se sentía molesto por nosotros”, introducía.

Sin embargo, el equipo del programa no tuvo mayores problemas con las autoridades: “Me ha dicho la policía que podemos estar siempre que no hagamos ninguna cosa que sea un delito, obviamente. Podemos estar aquí. Me sorprende que Antonio Canales haya llamado a la policía, vamos a intentar hablar con el por teléfono, a ver si a ver si por ahí podemos empezar”, proponía entonces la también cantante, que tampoco logró hablar por teléfono con Antonio.