Arús, sorprendido con las confesiones de sus colaboradores: "Todos los días tenemos nuevas experiencias"

La mañana de este jueves, 21 de noviembre, ha transcurrido con mucho humor entre los espectadores de LaSexta. Tal y como es habitual en Aruser@s, durante la sección Lo+, se comentan los vídeos virales más llamativos de Internet.

Aunque muchos de ellos han generado reacciones de miles de usuarios, hay uno en concreto que ha terminado en un debate en el plató de los aruseros entre dos colaboradores del programa.

El vídeo, compartido a través de TikTok y comentado por los presentadores, muestra a un joven que se encontró una sorpresa muy poco agradable en su mochila después de dos meses: un recipiente con un almuerzo de hace varios días.

Las preguntas han surgido de inmediato. "¿Era arroz con leche?", ha sido una de las incógnitas que ha realizado sorprendido el protagonista del vídeo al inspeccionar el recipiente.

Efectivamente, el tupper, olvidado por varios meses, contenía este delicioso postre transformado en moho.

Un divertido debate

Como era de esperar, las reacciones de los colaboradores del programa morning de LaSexta han sido al unísono. Cada uno ha expresado un profundo sentimiento de rechazo ante la situación. Sin embargo, Angie Cárdenas ha tomado la iniciativa y ha compartido una de sus anécdotas más divertidas.

"Hace muchos años se me olvidó en el carro de la compra, que no utilizaba casi nunca, un kilo de sardinas. Yo decía: "¿Qué narices este olor horroroso que hay por aquí?". Estaba lleno de gusanos. Tuve que tirar el carrito entero, pero algo me dio tanto asco... un olor", ha explicado la colaboradora.

Un joven se olvida del túper dos meses en la mochila y la sorpresa es espeluznante: "Tiene vida" https://t.co/mfMpf4GtNd — Aruser@s (@AruserosLaSexta) November 21, 2024

Al escuchar la confesión, por un momento, Alfonso Arús se ha quedado sin palabras, pero ha reaccionado con humor diciendo que "hay que buscar urgentemente en la cabecera, si no está hecha ya, lo de "me sucedió a mí", porque todos los días tenemos nuevas aventuras".

Las anécdotas han continuado. Tatiana Arús no ha perdido un momento y ha aprovechado para recordar una experiencia que le sucedió hace un tiempo al encontrar huevos de gusano en un bocadillo que su hijo olvidó en una mochila durante meses. Alba Gutiérrez también se ha sumado a la discusión tras escuchar a Tatiana.

"A mí me pasó que mi hija se estaba comiendo un plátano y lo metió en un cesto de juguetes que tiene. Al cabo de una semana, un olor... y cuando lo sacamos había un plátano ahí que no estaba tan bien", ha apuntado.

Los colaboradores han dejado en claro que este tipo de situaciones son algo cotidiano y que "no es tan raro lo que estamos diciendo aquí en Aruser@s, ya que es una situación a la que se llegan a enfrentar las familias en su día a día.