Una española en Suiza desvela la "carísima" obligación de los habitantes: "Tienen sus propias reglas"

Aunque Suiza y España se encuentran en el mismo continente europeo y están relativamente cercanos, sus costumbres son sorprendentemente distintas, mucho más de lo que se podría imaginar.

Una de las diferencias más sorprendentes y comunes es el manejo de la basura. Un video de la cuenta de TikTok de @carlanebulosa aborda esta temática, respondiendo a la pregunta de un usuario que indaga: "¿Qué es eso de que no puedo tirar la basura en cualquier bolsa en Suiza?"

La autora del video explica el estricto sistema suizo de eliminación de residuos, diseñado para evitar multas significativas y promover un medio ambiente más saludable en beneficio de todos.

La basura en Suiza

La tiktoker comenta que lo que en apariencia es una acción sencilla, como tirar la basura, puede convertirse en un proceso impactante y costoso en Suiza. "Que si bolsas especiales, que si cambian de color según el municipio..."

Añade que esta complejidad tiene un propósito lógico, que va quedando claro a lo largo del video: "En Suiza, cada municipio tiene sus propias normativas para gestionar los residuos."

Según explica, las regulaciones sobre residuos, ya sean orgánicos o reciclables, dependen del municipio en el que vivas. "En mi caso, usamos bolsas oficiales amarillas, aunque en otros municipios pueden ser blancas, azules o de otros colores."

También señala que en algunos lugares no usan bolsas especiales, sino pegatinas que se colocan en bolsas comunes. Este sistema, que resulta desconcertante para muchos extranjeros, genera un gran choque cultural por las estrictas reglas que implica.

Clasificación de la basura en Suiza

Para desechar la basura correctamente, es necesario comprar las bolsas o pegatinas específicas en los supermercados. "El problema es que son caras, entre dos y cinco euros por bolsa, porque incluyen la tasa de recogida y tratamiento de residuos."

Cada municipio tiene un método particular. "En mi caso, separamos los residuos en varias categorías: orgánicos, papel, bricks, latas, vidrio y plásticos. Cada tipo tiene su propio contenedor o punto de recogida."

Española viviendo en Suiza. Montaje de TikTok

Los residuos no reciclables deben colocarse en las bolsas oficiales, ya que usar bolsas comunes puede acarrear multas considerables. "Aquí no vamos a arriesgarnos a eso," bromea.

Además, algunos contenedores, como los de latas y cartón, están ubicados en pueblos cercanos, lo que puede implicar un desplazamiento de 10 minutos en coche o dos horas caminando, según relata la protagonista del video.

El objetivo de este sistema suizo es fomentar la conciencia ambiental y el reciclaje. "Cuanto más residuos generes, más bolsas necesitas comprar y más pagas," explica.

Por qué es tan caro

Este sistema en Suiza busca promover el reciclaje y aumentar la responsabilidad individual sobre la cantidad de residuos generados. Cuanto más basura produces, más bolsas necesitas adquirir, y por ende, mayor será el costo.

Es una lógica que, en principio, resulta bastante comprensible. "En otros vídeos, algunos de vosotros me habéis comentado que os parece un sistema justo. Sin embargo, quienes llevan más tiempo aquí me han señalado que también existe un pago anual por la recogida de basura, aunque yo aún no lo haya recibido."

Me han informado que este coste anual oscila entre los 100 y los 200 euros, lo cual, aunque no sea una suma excesiva, refuerza la idea de que vivir en Suiza implica enfrentarse a precios elevados en prácticamente todo.