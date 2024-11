Un farmaceútico alucina con una clienta que le confiesa que roba sus productos: "¡Pero qué más te da!"

Por algo TikTok se ha convertido en la red social del momento: por sus delirantes vídeos que enganchan a cientos de personas. ¿Uno de los últimos y más sorprendentes? El del reconocido farmacéutico y creador de contenido @farmaceuticofernandez.

En su último video, relató una conversación inesperada con una clienta que, sin inmutarse, confesó que llevaba meses robando muestras de maquillaje de su farmacia. Lo que empezó como una anécdota común de trabajo se ha convertido en viral, provocando asombro y risas entre los seguidores del farmacéutico.

Él mismo, con su particular y ya reconocido sentido del humor, narra el insólito diálogo con la clienta, que según él, comenzó de manera completamente normal. "Está una clienta por la farmacia revoloteando y me dice, 'oye, ¿cuándo vais a reponer el probador del número dos?', de uno de estos maquillajes que vendemos nosotros", comienza explicando.

La solicitud parecía rutinaria, pero la respuesta de la clienta es lo que cambia todo, dando un giro inesperado al vídeo. El farmacéutico, al notar que el producto en cuestión estaba efectivamente agotado, le responde con total calma.

"Jobar, ya nos lo han vuelto a robar. Y le digo, 'Disculpe señora. De verdad que lo debí reponer anteayer. La próxima vez que venga seguro que lo vuelvo a tener y lo puede probar'", relata. Pero la respuesta de la clienta es lo mejor: "¿Antes de ayer? No, qué va, hace dos meses que no está. ¿No te estoy diciendo que se me ha acabado ya?".

La confesión del robo

En ese mismo instante, ante la inesperada, a la par que tranquila, contestación de la habitual cliente, el farmacéutico, en tono de broma, le hizo una pregunta directa que desvelaría la verdad. "Pero a ver señora, ¿es que es usted la que se los está llevando?"

Lo mejor es la respuesta de la clienta que deja a todos en shock. En lugar de sentirse avergonzada o de ocultar su conducta, la clienta respondió con total naturalidad, como si se tratara de una práctica común.

El farmacéutico continúa su diálogo: "Medio en broma le digo: 'Pero a ver, señora, ¿es que es usted la que se los está llevando?" Y me contesta: Hombre, pues claro. Y le digo, "¡Pero es que esos son para probar, no se los puede llevar!"

A lo que la cliente contesta: "¡Pero qué más te da! ¡Si están empezados ya!" La situación dejó claro que la clienta no veía el robo como un problema, sino como algo insignificante.