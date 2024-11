Una dermatóloga da la clave para tener la mejor rutina de 'skincare' posible: "Lo importante es priorizar..."

La rutina de skincare se ha convertido en un concepto muy popular. Mientras que hace unos años, la crema hidratante y, como mucho, el protector solar eran los cosméticos protagonistas, ahora la tendencia se asemeja más a la que emplean las coreanas: capa tras capa de diferentes productos para enfatizar en aspectos concretos del rostro.

Sin embargo, esta sobreaplicación de productos ha dado lugar a debate, especialmente entre especialistas, ya que la acumulación de tantos activos en el rostro en ocasiones puede llegar a ser contraproducente. Por ello, cada vez más expertos apuestan y recomiendan la simplificación.

En vez de aplicar un sinfín de productos, los dermatólogos como Leire Barrutia recomiendan "priorizar la preocupación principal en la piel". Y para ello, la experta ha publicado un TikTok sobre los ingredientes cosméticos que ella escogería, en función de las necesidades de cada piel.

Los cosméticos que recomienda Leire Barrutia

A la hora de cuidar nuestro rostro, lo más habitual es no saber qué productos utilizar. Hoy en día, existen en el mercado un sinfín de marcas y cosméticos que, a pesar de prometer todos lo mismo, no siempre funcionan o no se enfocan en aquello que nosotros necesitamos.

"Por la noche, en general, solemos irnos a utilizar retinoides o ácido glicólico, pero por la mañana, ¿qué nos ponemos?", pregunta la médica dermatóloga en su cuenta de TikTok (@dermisphere). Por ello, la experta ofrece opciones para diferentes necesidades: luminosidad, manchas, imperfecciones, arrugas y rojeces.

"Si vuestra preocupación principal es aportar luminosidad y firmeza a la piel, os recomiendo que utilicéis vitamina C". Este nutriente, vital para el proceso de curación del cuerpo, también es un antioxidante que protege las células contra los efectos de los radicales libres y, por tanto, contra el envejecimiento prematuro y la pérdida de elasticidad.

Sin embargo, si la preocupación en la que queremos enfocarnos son las manchas, la experta recomienda "activos despigmentantes como el ácido tranexámico, arbutina o ácido azelaico".

Además de las manchas, la experta recomienda hidroxiácidos (ácido glicólico, láctico, salicílico) para tratar las imperfecciones en los meses de invierno.

En el caso de las arrugas, la experta aconseja utilizar péptidos, o bien solos o después de la vitamina C. En el campo de la belleza, estos elementos se consideran un excelente activo contra los signos de envejecimiento, ya que su efecto incita al cuerpo a estimular y mejorar funciones como el crecimiento celular.

Por último, si la preocupación en la que queremos enfocarnos son las rojeces o la piel sensible, la dermatóloga Barrutia recomienda, "sin duda", la niacinamida y/o el ácido azelaico.