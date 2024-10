Una farmacéutica desvela la clave para decir adiós a los labios secos: "Os voy a enseñar un trucazo"

Con la llegada del otoño y las temperaturas bajando, es común que muchas personas empiecen a notar cambios en la piel, especialmente en los labios. El frío, el viento y la humedad propia de los meses invernales se convierten en enemigos silenciosos que afectan su salud, haciendo que se sequen, agrieten y se vuelvan especialmente sensibles.

Los labios, al carecer de glándulas sebáceas, son particularmente vulnerables a la temporada invernal, ya que no pueden generar aceites naturales que los protejan del entorno. De forma general, con un buen bálsamo de labios esto se arregla; sin embargo, si queremos maquillarlos, la cosa se complica.

Por ello, los expertos como la farmacéutica M. Carmen Padilla Sequera, que comparte en su cuenta de TikTok los mejores consejos de cuidado y belleza. Esta vez, ha tratado el tema de los labios secos, y asegura tener un "trucazo", de la mano de la mascarilla de Nieves Álvarez.

El truco de la farmacéutica de TikTok

"Hace una semana tenía los labios totalmente quemados, cuarteados, sangrando… y a día de hoy los tengo mejor que nunca", explica la farmacéutica. Debido a su profesión, ella asegura conocer muchos tratamientos para esta zona del rostro, "pero es verdad que en ocasiones la cosmeticidad no es muy buena".

Con cosmeticidad la experta se refiere a que "no lucen muy bien en el labio", se quedan blanquecinos o no podemos aplicarnos maquillaje encima. Sin embargo, ella asegura haber encontrado el combo perfecto, no solo para lucir perfecta, sino para recuperar la apariencia y salud de nuestros labios.

Lo primero que tenemos que hacer es perfilarnos los labios. Ella en este caso emplea dos, el número 060 de la marca Catrice y después, el número 040. De esta forma, logra perfeccionar y dar color a sus labios, para ahora pasar al truco.

El producto que a la farmacéutica le ha salvado por completo los labios es la mascarilla de labios de Nieves Álvarez: "Es una auténtica fantasía, aparte de que en composición es completísimo, lo tengo prácticamente gastado y nunca he tenido los labios tan bien".

De esta forma, la experta aplica la mascarilla tanto en la zona inferior como superior, difuminando y sintetizándose a su vez con los perfiladores anteriormente aplicados: "Es un socorro para cuando tienes los labios fatal".

La farmacéutica confiesa que desde segundo o tercer día ya se empiezan a notar resultados. Además, al tratarse de una mascarilla, podemos usarla en nuestro día a día sin necesidad de maquillarnos o, incluso, de noche para que penetre durante las horas nocturnas y nos despertemos como nuevos.