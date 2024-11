Un andaluz muestra la alucinante cesta de Navidad más grande del mundo: "Al menos medio millón de euros"

Si eres muy de los sorteos locos, los premios desorbitados, concursos virales y, por supuesto, cestas de Navidad... Lo que este tiktoker andaluz te enseña en este vídeo te interesa y mucho.

Olvídate de los típicos turrones y las botellas de licor de las típicas cestas navideñas porque estás a punto de descubrir la más espectacular que existe en el mundo entero. El creador de contenido, @jesusansal, narra los increíbles regalos que se sortean, mientras completa su vídeo con sus típicos chascarrillos que encantan a su audiencia.

Todo transcurre en el restaurante de carretera de El Paisano, en Utrera, Sevilla, donde se sortea la cesta de Navidad más grande que existe, con regalos que van desde lingotes de oro o una caravana, hasta un apartamento en Sanlúcar de Barrameda.

La cesta de Navidad más grande del mundo

El tiktoker, con su característico toque de humor y carisma, comienza diciendo: "Estoy cerquita de Sevilla, estoy en El Paisano (Utrera), y vosotros me diréis '¿este sitio cuál es?'".

"¡Tienen la cesta navideña más cargaita de to’ el mundo!", sentencia, dejando claro que lo que está a punto de enseñar es una auténtica locura. "No sé en cuánto estará valorado todo esto, pero al menos en medio millón de euros. Con eso te digo todo."

El tiktoker no duda en lanzarse a descubrir lo que hay detrás de la cesta. "Un Mercedes", dice, señalando el coche de lujo. "Voy a entrar dentro para probarlo, a ver si es un Mercedes de verdad y no es de pega", bromea. Y claro, con la energía que gasta, el coche parece aún más caro. "Nunca he montado en un Mercedes, ¡esto es de muchos billetes!", dice.

Pero como todo no puede ser tan fácil, el tiktoker descubre que si no te gusta el Mercedes, hay más sorpresas: "¿Un CUPRA León? ¡Venga, que voy a montarme también!" Y con toda su gracia que huele a nuevo. "¡Divinamente!", sentencia.

Como buen viajero, él tiene preferencia por la autocaravana que también se incluye en la cesta de Navidad. "¡Aquí vivo yo, no necesito una casa! ¡Yo quiero una autocaravana!" Y lo demuestra con orgullo, enseñándonos el interior de su

"futuro hogar".

Regalos de lujo

No contento con tanto lujo, el tiktoker sigue desvelando más premios. ¿Un lingote de oro? ¡Por supuesto! ¿Una moto BMW para su padre? ¡Sí, también! "Esto para correr, niño", añade.

Y, por si fuera poco, una moto de agua. "¡Esto tiene que tocarle a alguien de Cádiz, pisha', para que lo pueda utilizar!" Y con risas, sigue recorriendo los premios. El tiktoker no puede más con su entusiasmo: "Imagínate mi caravana en Sanlúcar, con mi motito de agua y mis cuatro lingotes de oro".



Por si fuera poco, hay un bono de 5.000 euros para viajar por toda Andalucía. El tiktoker, emocionado por la posibilidad de conocer su propia tierra, no duda en decir: "Me viene muy bien porque conozco más de Europa que de Andalucía".