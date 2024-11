Un australiano en España alucina con el uso que hacemos de estas partes del cuerpo en nuestro idioma: "Confía en los españoles"

No sé si alguna vez te has parado a pensar en la riqueza del idioma español. Nuestra lengua es un mosaico lleno de matices, que refleja la diversidad cultural e histórica de todos los países del globo que lo hablan.

Con más de 500 millones de hablantes en todo el mundo, la riqueza del español reside en su capacidad para adaptarse y evolucionar a través del tiempo y las regiones. Y esta variedad se aprecia en su léxico, gramática y, especialmente, en sus expresiones y frases hechas.

Algunas de ellas, manifestaciones vivas de esta riqueza, suelen llamar mucho la atención. Especialmente a aquellos ciudadanos extranjeros que no dominan tanto el idioma y que no están familiarizados con ellas.

Y es que en cada país, incluso en cada región de habla hispana, se añade al idioma su propio giro, haciendo del español un idioma dinámico y profundamente conectado a las raíces culturales de sus hablantes.

Esta variedad y riqueza llama mucho la atención fuera de nuestras fronteras. Es lo que le pasa a Corey, un creador de contenido australiano que vive en España y que alucina con nuestras costumbres, como podemos observar en su cuenta de TikTok, donde comparte vídeos reflexionando sobre nuestro país.

En esta ocasión, lo que más le llama la atención de nuestro idioma a este influencer es la manera que tenemos para describir que algo o alguien nos hace muchísima gracia. Sí, me refiero al verbo reflexivo que empieza por 'des' y que hace alusión a los órganos genitales masculinos.

"Confía en los españoles para pasar al siguiente nivel. ¿Sabéis que nosotros usamos la expresión 'partirse de risa'? pues estos tíos 'se descojonan de risa'", confiesa Corey, incrédulo ante nuestros recursos idiomáticos.

"Y no sólo eso, también lo usan como verbo. Así que el equivalente a 'me estoy partiendo de risa' sería 'me estoy descojonando'", continúa diciendo, aún sin creerse del todo que empleemos esta expresión en nuestro día a día.

Además, a este creador de contenidos australianos le sorprende también que, a partir del verbo en cuestión, nuestro idioma haya sido capaz de crear un adjetivo para referirse a lo mismo. Y es que, como bien sabe ya Corey, la riqueza de la lengua española es infinita.