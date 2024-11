Un andaluz en Irlanda alucina con el desayuno que le sirven en un restaurante: "Una bendición de Dios"

Si eres de los que siempre buscan las mejores ofertas, especialmente cuando se trata de disfrutar de un buen desayuno, este vídeo viral en TikTok no te lo puedes perder. Un joven andaluz, que actualmente se encuentra en Dublín.

El simpático creador de contenido, @jesusansal, ha desvelado el lugar más barato para comer un auténtico english breakfast en Irlanda. Y lo mejor de todo: ¡por solo 4,95 euros!

En su vídeo, el joven no solo comparte lo económico de la experiencia, sino que también da su opinión sobre el plato, sus ingredientes y la energía que le proporciona para explorar la ciudad. ¿Te apetece saber más sobre su "pequeña joya gastronómica" en Dublín?

'English breakfast' por menos de 5 euros en Dublín

"Estoy aquí, niño, en Dublín y no hay cosa más típica que un buen english breakfast." Con esas palabras empieza el vídeo en el que este joven andaluz, conocido por su cuenta de TikTok, nos muestra su desayuno matutino en uno de los lugares más económicos de la ciudad.

Aunque muchos piensan que comer fuera en una ciudad turística como Dublín puede ser muy caro, este joven prueba que, con un poco de investigación, es posible disfrutar de un desayuno típico inglés a un precio muy accesible.

Este desayuno tradicional, que incluye huevos, bacon, salchichas, beans (habichuelas con tomate), morcilla, patatas fritas y tostadas, se ofrece en una cadena de restaurantes llamada Wetherspoon, con locales repartidos por todo el Reino Unido e Irlanda.

Lo que hace que este sitio sea tan atractivo es su relación calidad-precio: por solo 4,95 euros, puedes disfrutar de un desayuno completo que te llena de energía para comenzar el día.

Café ilimitado: el toque perfecto

Además de lo asequible del english breakfast, el joven resalta otro detalle que no pasa desapercibido: el café. Por solo 1,75 euros, puedes disfrutar de café ilimitado durante todo el desayuno.

Según el tiktoker, este café no solo es barato, sino que también te da una "subida de cafeína" ideal para afrontar el día con energía. "Café ilimitado con tu english breakfast y te puede dar una subida de cafeína si te da la gana", comenta con entusiasmo en el vídeo.

Lo mejor de todo es que, si prefieres una opción más pequeña, el english breakfast en Wetherspoon también se ofrece en tamaño reducido, a tan solo 2,95 euros. "Es una buena ganga, pisha", dice mientras prueba los ingredientes con una sonrisa, compartiendo su entusiasmo por encontrar una opción económica sin sacrificar la calidad.

Lo que más destaca del vídeo es la manera en que el joven andaluz describe cada uno de los ingredientes que componen su desayuno. Desde las beans que, según él, "no están malas, pero les falta algo", hasta la morcilla que le recuerda a la "morcilla de Burgos, pero no sabe igual". Aunque señala que "me falta un poco de jamón, un poco de tomate", también elogia el huevo y el bacon

El joven también se toma un momento para comentar la textura de las patatas fritas, que considera un poco "insípidas", pero se muestra satisfecho con la experiencia en general. "Por cinco pavos, por Irlanda, UK, tan barato y para desayunar está estupendamente", concluye con su característica energía andaluza.

"Niño, venirse aquí a desayunar y a tomar cervecitas que es muy barato, para los que estáis canutas", concluye el vídeo.