Una española que trabaja en un yate de lujo cuenta cómo vivieron la DANA en el mar desde Mallorca: "Qué locura"

Un video de TikTok ha dejado a los seguidores boquiabiertos con la impresionante historia de una joven española que, mientras trabajaba a bordo de un yate de lujo en Mallorca, fue testigo de la llegada de la horrible DANA que ha azotado la Comunidad Valenciana.

En su relato, @esmeeyntema nos lleva a bordo de su embarcación para mostrar cómo vivió la tormenta, mientras el viento y el mar comenzaban a volverse más y más temible para todos.

Las dramáticas imágenes han causado sensación en las redes sociales y han capturado la tensión de vivir una tormenta tan extrema en alta mar, a pesar de que las reacciones de los seguidores no siempre han sido positivos.

'El cielo aún parece normal, pero algo viene'

En las primeras secuencias del video, la joven, trabajadora de un superyate, explica que, aunque las alertas meteorológicas ya habían sido emitidas para Mallorca, el cielo parecía aún tranquilo.

"Bueno, tenemos todo tipo de alertas en Mallorca de que nos viene una tormenta: DANA", comenta, mientras observa el horizonte. "Mirando el cielo parece que aún está la cosa normal, pero bueno, aquí estamos cruzando los dedos. Que no pase nada raro", agrega con un tono de incertidumbre.

A medida que el video avanza, la joven va documentando cómo el tiempo comienza a cambiar rápidamente. Mientras la tripulación se prepara para lo peor, menciona una referencia que capta la atención de los seguidores: "Está el barco de la exmujer de Steve Jobs ahí atrás", haciendo alusión a uno de los yates más lujosos que se encuentran en la zona.

'El viento es bastante fuerte'

El tono del video cambia a medida que la tormenta comienza a acercarse. La joven muestra cómo el viento aumenta y el cielo se oscurece, creando un ambiente de tensión palpable.

"El tiempo ya va empeorando, se está quedando la cosa un poco más gris", comenta, mientras muestra el horizonte cada vez más oscuro. "He visto vídeos que hay tornados y todo", añade, dejando entrever su preocupación por lo que está por venir.

La situación se intensifica rápidamente. "Update para vosotros. Ya está empezando el viento bastante fuerte. Estamos empezando a movernos bastante", dice mientras se aferra a las barandillas del yate. "El cielo está bastante negro ahora. Mirad eso...", señala, mientras la oscuridad del mar abierto parece devorar todo a su alrededor.

Un testimonio directo de la DANA

Cuando el viento finalmente se desata, la joven tiktoker, con la voz entrecortada por la fuerza del viento, grita: "¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Dios mío!" En ese momento, se puede ver cómo las olas golpean el yate con furia, mientras la embarcación empieza a moverse de manera incontrolada.

"45 nudos de viento ahora mismo", comenta, haciendo referencia a la velocidad del viento, que es un fenómeno meteorológico especialmente intenso. "Madre mía, madre mía... Los barcos no pueden girarse ni nada", se le escucha decir, mientras observa cómo otros yates también comienzan a luchar contra el viento.

Incluso muestra a su perro, que parece asustado por el sonido del viento y las olas. "El perrito tiene miedo", comenta, mientras lo sostiene en brazos, una imagen que humaniza aún más la tensa situación.

A medida que la joven continúa relatando la situación, no puede evitar mostrar su preocupación por aquellos que no tuvieron tiempo de prepararse adecuadamente para la tormenta. "Lamentablemente, mucha gente no ha podido prepararse bien o sí que se ha preparado bien, pero aun así les ha pillado y lo lamento muchísimo", dice, con una expresión de tristeza y angustia.

A pesar de la gran magnitud de la tormenta, la joven asegura que en su yate todo está bajo control. "Este es un barco muy pesado... pero en fin. Por aquí todo bien", finaliza, con una mezcla de alivio y preocupación, dejando claro que, aunque su embarcación está equipada para soportar fuertes tormentas, la situación es todo un desafío.