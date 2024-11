Un abogado habla alto y claro sobre la gran restricción impuesta en Valencia tras la DANA: "Es ilegal"

No cabe duda de que en las redes sociales estos días sólo se habla de una cosa, la DANA que ha sacudido Valencia, así como su gestión y sus consecuencias. Los análisis y diferentes puntos de vista sobre lo ocurrido se suceden prácticamente cada minuto, y no hay usuario que no se haya pronunciado al respecto.

Es el caso del tiktoker Lawtips, un abogado español que ha ganado popularidad en TikTok gracias a sus vídeos sobre cuestiones legales de actualidad y otros temas jurídicos complejos, simplificándolos para el público en general.

En este caso, el creador de contenido no ha dudado en dar su opinión sobre las diferentes polémicas que rodean este caso, además de exponer vídeos, testimonios y mensajes procedentes de ciudadanos que residen en zonas afectadas.

"Continúan pasando los días y continúa sin llegar la ayuda por parte de quien tiene que llegar", denuncia este joven influencer, seguido por 2 millones y medio de usuarios, en clara alusión a la lentitud con la que han actuado los responsables políticos al respecto.

Para ilustrarlo mejor, Lawtips comparte el vídeo de un incrédulo bombero francés al llegar a un pueblo afectado y enterarse allí mismo de que ellos son los primeros especialistas en llegar al municipio.

De este modo, el panorama que nos enseña el tiktoker es francamente alarmante. El abogado subraya la gravedad de las condiciones en las localidades afectadas, mencionando, por ejemplo, un correo que recibió desde Chiva, uno de los municipios afectados, en el que le detallaban la realidad del pueblo.

Además, Lawtips también enfatiza en lo preocupante del estado en estos municipios, y en aquellos aspectos menos comentados en la prensa. "El olor cuando llegas es terrible, huele a descomposición, y según pasen los días, las condiciones higiénico-sanitarias irán empeorando", advierte.

La polémica prohibición de acceso a voluntarios

Aunque sin duda, uno de los puntos más polémicos en el vídeo de Lawtips es su denuncia sobre la prohibición de acceso a voluntarios en aquellas zonas devastadas por la DANA.

Según explica, "ahora el Govern decreta la prohibición de acceso de voluntarios a municipios afectados por la DANA, ni en vehículo, ni a pie". Para el abogado, esta medida, que impide que personas ajenas a los cuerpos oficiales accedan a los pueblos para ofrecer ayuda, es injusta y carente de base legal.

@lawtips NO DEJAN AYUDAR (ilegalmente) y HAY MÁS MUERTOS de los que imaginamos. ♬ sonido original - Lawtips

"Esto es un despropósito, porque son los que están ayudando, rescatando cuerpos, dando comida", se lamenta el creador de contenido, que además denuncia que una comunidad autónoma "no puede decretar una restricción de la movilidad de esta índole".

"Esto solo se puede hacer desde el gobierno central y con las debidas garantías, desde luego no así", concluye en su viral vídeo que no ha dejado indiferente a nadie.