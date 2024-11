Una mexicana que vive en España muestra la gran diferencia a la hora de tender la ropa: "No me acostumbro" @vikchota

La comunidad mexicana en España es una de las más grandes del país. Según datos de Statista, la población mexicana en nuestro país alcanza las 23.800 personas en junio de 2023. Se convierte así en la segunda nacionalidad más numerosa de España procedente de Norteamérica, por detrás de Estados Unidos.

Muchos mexicanos eligen España por la proximidad cultural en cuanto al idioma, a pesar de la reciente tensión diplomática entre ambos países. Pues la presidenta Claudia Sheinbaum no invitó al rey Felipe VI a la toma de posesión.

Aún así, al llegar a un nuevo país es habitual encontrarse con costumbres y tradiciones diferentes, que se reflejan en cosas tan básicas y cotidianas como la forma de tender la ropa, problema que se acrecienta en esta estación del año.

Tender la ropa en otoño

La tiktoker @vikchota vive en Bilbao y publica numerosos videos en su cuenta visitando la ciudad, así como otros lugares de Europa. Sin embargo, una de las escenas más virales la protagoniza al tender la ropa.

"Ya van dos días y OBVIAMENTE no se seca la ropa en otoño en Europa", se queja. La mexicana muestra en el simpático video sus prendas aún mojadas en el tendedero, para después golpear una camiseta contra el sofá. "No me acostumbro al tender", añade.

Es habitual que con la llegada del frío y el otoño, la ropa tarde más en secarse al natural. Por lo que con este tiempo suelen ser más necesarios los secadores para agilizar estas tareas.