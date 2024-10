Una estadounidense que vive en España indignada por la ausencia de este producto: "¡No lo vendéis!"

A pesar de pertenecer al mismo mundo, evidentemente, las diferencias culturales existen. Por más que nos empeñemos en España en adquirir tradiciones, para algunos, impuestas, para otros, aceptadas con entusiasmo, lo cierto es que queda mucho para que ciertos festivos, como Halloween, sean totalmente iguales.

Si existe un país que espere y celebre este día como pocos, ese es Estados Unidos. El "problema" viene cuando sus ciudadanos vienen a países como España a residir, porque, aunque cada vez más la noche de Halloween se celebra con un estereotipo americano, aún se echa en falta algunas de sus tradiciones más arraigadas.

Es precisamente lo que le ha pasado a la joven americana protagonista de un vídeo de TikTok que en pocas horas ha tenido gran repercusión debido a su indignación al no encontrar el ingrediente principal para hacer el típico pastel de calabaza.

Dramas del primer mundo

La propia @daniellegrobman reconoce que su "drama" es la "definición 100% de problema del primer mundo, pero... ¡No hay donde comprar puré de calabaza en Madrid!", asegura indignada mientras camina por la calle.

La tiktoker no entiende como pueden estar las tiendas completamente decoradas y preparadas para uno de los festivos que más gustan a gran parte de la población y no poder encontrar por ningún lugar, en este caso, Madrid, donde ella reside, lo necesario para hacer su ansiada tarta de calabaza.

"¿Cómo te atreves a tener la 'desfachatez' de tener decoración de Halloween y no vender la única cosa que se necesita con el fin de celebrar adecuadamente ese día de fiesta?", cuestiona la americana, preguntándoselo a la sociedad española.

"No son los disfraces, no son las brujas, no son los fantasmas, no son las decoraciones, ¡es el pastel de calabaza! ¡Ni siquiera por Halloween!" Tan solo con estas declaraciones, los usuarios de la red social comentaban con sorna.

El Día de Todos los Santos en España

Uno de los usuarios, contestaba audazmente a la joven americana, en inglés: "In Spain is 'Día de Todos los Santos' and we eat Huesos de Santo (saint's bones)" a lo que la protagonista del vídeo responde con emoticonos de sorpresa: "What's that!!"

A medida que avanza el vídeo, ella no cesa en su empeño y su sorpresa ante tal ausencia en los supermercados: "¡Pero la mascota del mes de octubre es la calabaza, todos lo sabemos!"

Asegura haberse recorrido diferentes supermercados de la capital, por todos los pasillos, repletos de artículos de decoración y disfraces, pero no consigue encontrar lo único que desea: su pastel de calabaza.

Un reto para Halloween

"Te reto ahora mismo a que busques en Google el mes de octubre y no te aparezca una calabaza", continuaba @daniellegrobman en su TikTok. Lo cierto, es que así es. "¿Es sinónimo del mes de octubre y ni siquiera lo vendes? ¿Cómo vamos a hacer el pastel de calabaza?"

La joven parece entender, al menos, que existan "diferencias culturales y entiendo que ahora mismo estoy en España y no en EE.UU.", no obstante, hace una puntualización: hay calabazas en las tiendas como parte de la decoración y, sin embargo, no para poder hacer una de las comidas más típicas.

"¿Dónde está el pastel de calabaza? ¿Madrid?", y termina afirmando con cierta tristeza: "No me gusta."